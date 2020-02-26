Велике будівництво: Уряд затвердив порядок використання коштів на реконструкцію траси Одеса — Мелітополь — Новоазовськ

Зокрема ремонтні роботи відбуватимуться на ділянці «Одеса — Миколаїв — Херсон».
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.
– Зробили ще один крок для старту Великого будівництва вже з 1 березня. Будуємо не просто об’єкти, а нові можливості для людей. Велике будівництво — це нові робочі місця для людей та якісна інфраструктура вже цього року, – зазначив прем’єр-міністр.
Так, в Уряді затвердили перелік програм та проєктів, які фінансуватимуться коштом державного фонду регіонального розвитку. Ідеться про 402 проекти, з них 206 — об’єкти програми «Велике будівництво».
Мінрегіон розподіляє гроші ДФРР між областями відповідно до планів будівництва на цей рік. Наразі мова йшла про 5,2 млрд. гривень ДФРР із 7,5 млрд. гривень, передбачених у 2020 році.
Також затвердили порядок використання коштів на будівництво та реконструкцію:
— Запорізького мосту;
— траси Одеса — Мелітополь — Новоазовськ на ділянці «Одеса — Миколаїв — Херсон»;
— траси Київ — Суми — Харків в межах Чернігівської та Сумської областей.
– «Велике будівництво» — це про результат та готові об’єкти — садки, школи, стадіони та якісні дороги.
Працюємо швидко та якісно, – додав Гончарук.
Фото: kypur.net
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