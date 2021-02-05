Вакцинация от коронавируса: кода может стартовать в Одесской области?

В Украине процесс вакцинации от коронавируса в регионах начнется сразу после 15 февраля. При вакцинации будут применять препараты 3-4 разных производителей.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что в Украине будет использоваться исключительно безопасная вакцина от COVID-19.

“Что касается вакцинации. Мы планируем начать сразу после 15 февраля. У нас будет не менее 3-4 разных производителей вакцин. Такая ситуация происходит почти во всех странах мира”, – заявил Степанов.

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