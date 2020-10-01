В Украине обновили зоны карантина: Одесса – «желтая»

Сегодня, 1 октября, в Украине обновили зоны карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее решение было принято сегодня, 1 октября, на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В частности, Одесса оказалась в «желтой» зоне наряду с такими городами Одесской области, как Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный. В этой же зоне карантина оказались и Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесчины.

А города Беляевка, Измаил, Теплодар, а также Арцизский, Березовский, Беляевский, Болградский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области угодили в «оранжевую» зону.

Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 5 октября.

С правилами для той или иной цветной зоны можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 4 069 случаев заболевания коронавирусом. В Одесской области за сутки выявили 260 новых случаев заболевания COVID-19, 30 человек вылечились, умерли 5 человек.