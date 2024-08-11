В одесском дворе живет Русалочка (фото)

«Просто» Русалка или Русалочка (героиня известной сказки Андерсена) живет в одесском дворе на улице Садовой. Рядом шланг, поливающий дворовую клумбу. И кажется, что наша Русалочка – это фонтанчик. Но нет: это дворовая скульптура, которую вы видите на наших фото.
Да, конечно, мы же с вами знаем, что не бывает «обычных» одесских двориков. Но не перестаем удивляться. Ведь никогда не знаешь, кого там встретишь, что увидишь…
Так и в этом случае: ворота на Садовой были открыты, мы заглянули туда и встретили нашу Русалку. Или Русалочку… Чуть грустную, но прекрасную. Или только впечатление у меня такое?
Мифическое творение живет во дворике (скульптура установлена на старом пне), кажется «золотой» и радует взгляд. Еще и водные процедуры принимает.
Как говорится – милота…
Фото автора