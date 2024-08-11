В одесском дворе живет Русалочка (фото)

Да, конечно, мы же с вами знаем, что не бывает «обычных» одесских двориков. Но не перестаем удивляться. Ведь никогда не знаешь, кого там встретишь, что увидишь…

Так и в этом случае: ворота на Садовой были открыты, мы заглянули туда и встретили нашу Русалку. Или Русалочку… Чуть грустную, но прекрасную. Или только впечатление у меня такое?

Мифическое творение живет во дворике (скульптура установлена на старом пне), кажется «золотой» и радует взгляд. Еще и водные процедуры принимает.

Как говорится – милота…

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