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В Одесской области пенсионер избил женщину молотком, когда она принесла ему едуать и получила молотком по голове

В Одесской области пенсионер избил женщину молотком, когда она принесла ему едуать и получила молотком по голове

Пожилая жительница Одесской области попала в больницу, после того как ее избил молотком знакомый пенсионер, которому она принесла обед.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как рассказали правоохранители, в Одесском районе 78-летняя гражданка принесла поесть своему 77-летнему знакомому по просьбе его родственников.

Между мужчиной и женщиной возникла ссора на почве бытового недоразумения. Хозяин дома схватил молоток и несколько раз ударил им гостю.

Окровавленная пенсионерка вышла на улицу, где ее увидел сосед и вызвал скорую. Медики госпитализировали пострадавшую с черепно-мозговой травмой, переломами черепа и кисти, а также ушибами.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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