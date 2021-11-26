В Одессе заработала новая схема движения на 5-й станции Фонтана: что важно знать автомобилистам (фото, видео)

В Одессе завершились работы по упорядочению дорожного движения на 5-й станции Большого Фонтана. Здесь заработала новая схема организации движения. В новой схеме движения на 5-й станции Большого Фонтана увеличили количество полос для автомобилей и добавили одну для велосипедистов.

Новая схема на 5-й станции Фонтана предусматривает велодорожку

Как сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, в результате проведенных работ увеличен радиус круга, организованы объездные полосы, нанесена дорожная разметка, которая показывает разрешенные направления движения по полосам на перекрестке.

Также новая схема предусматривает велодорожку, которая является продолжением веломаршрута “Таирово – Фонтан – Центр”, и добавлены велопереезды. Теперь велосипедисты могут повернуть на улицу Черняховского либо продолжать движение прямо, по Фонтанской дороге.

Вместо трех – четыре полосы

Помимо этого, теперь на Фонтанской дороге, по направлению из центра города, появилось четыре полосы: две крайние с поворотом налево и две правые с движением прямо. Ранее на этой локации было всего три полосы для авто, что создавало пробку при повороте на улицу Черняховского.

Для разграничения велополосы с полосой для автомобилистов были установлены делиниаторы.

О том, что изменилось на данном участке, рассказал и.о. директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артем Сидоренко:

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Фото пресс-службы Одесского горсовета, видео: Думская, 1