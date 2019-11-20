В Одессе школьник избил девочку: за нее никто не заступился (видео)

К сожалению, вши — далеко не худшее, что может сегодня принести ребенок из школы. Для выведения насекомых есть уйма действенных средств в любой аптеке. А вот чтобы вывести из детской головы все глупости, заложенные туда школьными учителями, могут потребоваться долгие годы…

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