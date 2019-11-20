fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе школьник избил девочку: за нее никто не заступился (видео)

В Одессе школьник избил девочку: за нее никто не заступился (видео)

В сети появилось видео, на котором парень бьет девушку, а стоящие рядом подростки спокойно снимают происходящее на мобильные телефоны.

Видео выложил в Facebook одессит Виктор Волошин. Группа подростков, собравшаяся в безлюдном месте возле гаражей, наблюдает, как школьник бьет девочку. При этом они смеются и выкрикивают матерные слова.

Школа у вас хорошая и дети хорошие – по понятиям живутДалеко пойдут! Пацан бьет девушку – все ржут и снимают на камеры…

Gepostet von Виктор Волошин am Dienstag, 19. November 2019

Фото: prm.ua

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Вера Байрак
Участник
Вера Байрак

Изверги,что с вами будет в будущем?

Голос за0Голос против  Ответить
21 минут назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить