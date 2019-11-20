В Одессе школьник избил девочку: за нее никто не заступился (видео)

В сети появилось видео, на котором парень бьет девушку, а стоящие рядом подростки спокойно снимают происходящее на мобильные телефоны.
Видео выложил в Facebook одессит Виктор Волошин. Группа подростков, собравшаяся в безлюдном месте возле гаражей, наблюдает, как школьник бьет девочку. При этом они смеются и выкрикивают матерные слова.
Школа у вас хорошая и дети хорошие – по понятиям живутДалеко пойдут! Пацан бьет девушку – все ржут и снимают на камеры…
Gepostet von Виктор Волошин am Dienstag, 19. November 2019
Фото: prm.ua
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