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В Одессе рухнула «Полярная звезда» – бывший завод мороженного и памятник архитектуры (фото)

В Одессе рухнула «Полярная звезда» – бывший завод мороженного и памятник архитектуры (фото)

В Одессе — очередной домогрох. На сей раз рухнула часть памятника архитектуры, давно находящегося в заброшенном состоянии. Это бывшая фабрика мороженого «Полярная звезда», перед этим — гимназия. Это огромное здание располагается между улицами Мечникова и Старопортофранковской.

Оно давно пустует, входит в число «исторических заброшек». Мы как чувствовали: чуть более года назад рассказывали о его плачевном состоянии.

Обвал произошел в ночь на 11 февраля, обошлось без жертв. Рухнули фасадная стена и крыша, камни упали на расположенные рядом ларьки, повредив их.

Ориентировочная площадь обвала — 150 квадратных метров.

Сейчас рабочие разбирают завалы, территория огорожена, пришлось перенести остановку трамвая 28 маршрута на 50 метров. И это более чем правильно: огромный ракушняк валяется прямо на территории остановки, а пока мы наблюдали, как разбираются завалы, камни поменьше продолжали «катиться».

Здание находится в частной собственности. К счастью уцелела огромная труба здания: если бы рухнула она, все было бы гораздо серьезнее.

Конечно, беда, но здание так давно пустует и зияет выбитыми стеклами и еле дышащими стенами, что удивляться особо не приходится.

Со стороны ул. Мечникова все выглядит так, как это было еще недавно: здесь нет следов обвала, но состояние памятника архитектуры ужасающее. Все как мы писали чуть более года назад: «заколоченные ворота и двери, зияющие дыры, огромные трещины, выбитые стекла окон. В общем – те самые зловещие еще не развалины, на которые, впрочем, уже смотреть страшно…».

Ресурс «Домофото» дает нам справку об этом историческом доме: «Начало строительства – 1892 г. Окончание – 1893 г. Архитекторы – С.Ландесман, Г.Левин. Стиль: неоренессанс. Текущее состояние: не используется (заброшено), назначение: завод мороженого «Полярная звезда» — бывшая ІІ-я женская гимназия… Здание является памятником № 818-Од архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный» и памятником истории местного значения (В здании в 1922 – 1924 гг. (в доме профтехшколы № 1) учился конструктор ракетно-космической техники, акад., дважды Герой Социалистического Труда Королев С. П.)».

Фото: Мария Котова

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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