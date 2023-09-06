В Одессе пройдут велопробег, велогонка и забеги на Куяльнике: приглашаются все желающие

На берегу Куяльницкого лимана и в Одессе пройдет велопробег, велогонка и беговые соревнования — все ради благотворительного сбора средств для ВСУ.

Велопробег проводится совместно с Fontana Odessa и Одесским горсоветом ко Дню физической культуры и спорта, который в этом году отмечается 9 сентября. Приглашаются все желающие.

После пробега начнутся велосипедные (Odesa Gravel Journey = Destination) и беговые (Odesa Trail Running) гонки.

Мероприятие проводится исключительно в целях помощи Вооруженным силам Украины. Участники соревнований и гости могут добровольно оказать безвозвратную финансовую помощь, которая будет направлена на закупку колес для бездорожья автомобилям ВСУ.

Каждый, кто присоединится, получит персональную благодарность от Парней ВСУ.

Более подробную информацию и ссылку на регистрацию можно получить на официальной фейсбук-странице организатора.

Детали велопробега

Принять участие может каждый желающий, независимо от наличия регистрации на гонке. Это не соревнование, а выезд из города организованной колонной к месту старта.

Сбор участников и формирование колонны начинается 9 сентября в 07:30 возле спортивного сооружения стадиона Черноморец в парке Шевченко.

Старт колонны – в 7:40. Проезд состоится по следующим улицам: пер. Нахимова – Карантинный спуск – ул. Приморская – пер. Газовый – ул. Черноморского Казачества — Николаевская дорога — ул. Лиманная – санаторий Куяльник.

Детали велогонки Odesa Gravel Journey

По прибытии колонны в санаторий Куяльник начнется следующий этап — велосипедная гонка. Старт гонки начнется в конце улицы Лиманная по этим координатам. Все участники должны предварительно пройти регистрацию и выполнить все требования безопасности.

Odesa Gravel Journey – это гонка по тяжелой пересеченной местности на дистанцию 90 километров.

В зоне старта/финиша будет работать фудкорт, где вы сможете отдохнуть и отведать вкусную еду из мангала и выпить кофе или прохладительные напитки.

Детали беговых соревнований Odesa Trail Running

Участие рекомендовано всем, кто ищет ощущение приключений от гонки и любителям трейловых забегов.

Участников забегов ждут дистанции на 5 км и 10 км, которые подойдут не только профессиональным бегунам, но и новичкам. Трасса частично пролегает вдоль верхней части берега с невероятными видами на Куяльницкий лиман. А также обширные равнины у кромки воды.

Старт забегов в 9:30.