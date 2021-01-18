В Одессе пассажир избил водителя трамвая – пострадавшая в больнице

В Одессе пассажир избил водителя трамвая. Пострадавшая находится в больнице, а нападавший – в полиции.

О нападении на водителя трамвая 28-го маршрута сообщает коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером понедельника 18 января на улице Старопортофранковской. Трамвай №28 двигался в сторону улицы Пастера, когда его подрезал автомобиль «Шкода». Водитель трамвая применила экстренное торможение, чтобы избежать столкновения, из-за чего несколько пассажиров в вагоне упали.

После этого водитель вышла из кабины, чтобы убедиться в том, что авария не произошла, и столкнулась с водителем авто. Тот начал оскорблять женщину, а затем повалил ее мощным ударом в лицо и начал бить ногами.

Неравнодушные пассажиры вмешались в ситуацию, а одна из машин заблокировала «Шкоду». Нападавшего задержали и передали в руки сотрудников службы безопасности дорожного движения КП «Одесгорэлектротранс», прибывших на вызов.

Пострадавшую госпитализировали в горбольницу №11, где ей оказывают медицинскую помощь. А хулигана забрала полиция.