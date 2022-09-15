В  Одессе отец с сыном превращали уклонистов в «польских студентов»

За 4000 долларов два одессита делали поддельные документы об учебе за границей для мужчин, желающих незаконно покинуть территорию Украины. Обвиняемым грозит до 9 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Оперативники Управления миграционной полиции совместно с пограничниками установили, что жители Одессы в возрасте 19 и 47 лет для легкого обогащения во время военного положения разработали схему переправки через государственную границу Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Сообщники подыскивали лиц, желавших бежать из Украины, и предлагали им поддельные документы, удостоверяющие поступление в высшее учебное заведение в Польше. Свои услуги правонарушители оценивали в четыре тысячи долларов.

Задержали отца с сыном при силовой поддержке спецподразделения КОРД, когда по месту жительства получили вторую часть денежного вознаграждения за организацию незаконного пересечения государственной границы Украины одним из клиентов.

Из дома фигурантов в ходе проведения обысков следователи Одесского районного управления полиции № 1 изъяли 3700 долларов США, 300 евро, 150 манат, 750 гривен, несколько мобильных телефонов, ноутбук, устройство, похожее на блокировку мобильной связи, поддельные документы польского учреждения высшего образования, печати и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность к противоправной деятельности.

Часть вещественных доказательств была направлена ​​на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении мужчин к ответственности за подделку документов.

Правонарушителям сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц по корыстным поводам. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Полицейские устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к данной схеме.