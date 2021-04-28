В Одессе 2 мая закроют для проезда район Соборной площади и Куликова поля

В воскресенье, 2 мая, в Одессе будут временно изменены схемы движения транспорта в связи с проведением мероприятий в честь седьмой годовщины трагических событий 2 мая 2014 года.

По данным Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения мэрии города, в случае необходимости будет ограничено движение автотранспорта по таким улицам:

ул. Среднефонтанской (от ул. Пироговской до Итальянского бульвара);

Итальянскому бульвару (от ул. Среднефонтанской до ул. Канатной);

ул. Канатной (от Итальянского бульвара до ул. Пироговской);

ул. Пироговской (от ул. Канатной до ул. Среднефонтанской);

ул. Преображенский (от ул. Бунина до ул. Дерибасовской);

Соборной площади (от ул. Преображенской до ул. Садовой);

ул. Садовой (от Соборной площади до ул. Преображенской).

Кроме того, с целью обеспечения безопасности пассажирских перевозок и содействия органам Нацполиции, вносятся временные изменения в схемы движения городского общественного транспорта в районе Куликова поля и Соборной площади (кроме спецтранспорта и городского электротранспорта).

Так, с 07:00 до 20:00 часов или до завершения мероприятия будут запрещены остановки:

троллейбусов №5, 7, 10 и 11 «Куликово поле» на Итальянском бульваре в направлении движения до железнодорожного вокзала;

троллейбуса №9 «Куликово поле» на ул. Канатной в направлении движения к пр. Шевченко;

трамвая №12 «ул. Греческая» по ул. Преображенский в прямом и обратном направлении.

Конечные остановки автобусных маршрутов №120 и №190 будут организованы по ул. Пантелеймоновской, 60, а автобусных маршрутов №175 и №185 – по ул. Спиридоновской, возле дома №1/3.

Также будут внесены временные изменения в схемы движения городского общественного транспорта.

Автобусных маршрутов №120 и №190:

в направлении движения до железнодорожного вокзала – от ул. Гимназической на ул. Пантелеймоновскую до ул. Пантелеймоновской, 60 (конечная остановка);

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Пантелеймоновской на ул. Пушкинскую, ул. Малую Арнаутскую и далее по маршрутам.

Автобусного маршрута №185:

в направлении движения к Соборной площади – от Итальянского бульвара на ул. Канатную, ул. Пантелеймоновскую и далее по маршруту;

в направлении движения к Мемориалу 441-й батареи – от ул. Спиридоновской на площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту;

в направлении движения к Мемориалу 441-й батареи – от ул. Малой Арнаутской на ул. Ришельевскую, ул. Водопроводную, Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Семинарскую, пр. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 175:

в направлении движения к Соборной площади – от Итальянского бульвара на ул. Канатную, ул. Пантелеймоновскую, ул. Пушкинскую и далее по маршруту;

в направлении движения к Мемориалу 441-й батареи – от ул. Спиридоновской на площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту;

в направлении движения к Мемориалу 441-й батареи – от ул. Среднефонтанской на ул. Семинарскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Автобусного маршрута №145:

в направлении движения к жилмассиву «Радужному» – от ул. Пастера на ул. Конную, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 146:

в направлении движения к ТЦ «Метро» – от ул. Пастера на ул. Конную, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту;

в направлении движения к ТЦ «Метро» – от ул. Канатной на ул. Пантелеймоновскую, привокзальную площадь, Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Семинарскую, пр. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Затонского – от ул. Жуковского на пл. Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 208:

в направлении движения к ул. Воровского – от Итальянского бульвара на ул. Канатную, ул. Пантелеймоновскую, ул. Пушкинскую и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Шишкина – от ул. Среднефонтанской на ул. Семинарскую, пр. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 242:

в направлении движения к ул. Судостроительной – от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Судостроительной – от ул. Среднефонтанской на ул. Семинарскую, пр. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Паустовского – от ул. Жуковского на площадь Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 127:

в направлении движения к ул. Пастера – от Итальянского бульвара на ул. Канатную, ул. Пантелеймоновскую и далее по маршруту;

в направлении движения к Мемориалу 441-й батареи – от ул. Среднефонтанской на ул. Семинарскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 121:

в направлении движения в ТЦ «Метро» – от ул. Пастера на ул. Конную, ул. Новосельского, ул. Тираспольскую, площадь Тираспольскую, ул. Преображенскую и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Сахарова – от ул. Преображенской на площадь Тираспольскую, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 203:

в направлении движения к цементному заводу – от ул. Нежинской на ул. Дворянскую, ул. Садовую и далее по маршруту;

в направлении движения к парку Шевченко – от ул. Пастера на ул. Конную, ул. Новосельского, ул. Троицкую и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 210:

в направлении движения к Пересыпскому мосту – от Итальянского бульвара на ул. Канатную, ул. Большую Арнаутскую, ул. Пушкинскую и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Левитана – от ул. Среднефонтанской на ул. Семинарскую, пр. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 220А:

в направлении движения к Рыбпорту – от ул. Преображенской на ул. Софиевскую, ул. Торговую, ул. Пастера, ул. Дворянскую, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую, площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 221:

в направлении движения к Новому рынку – от пер. Маяковского на ул. Елисаветинскую, ул. Конную, ул. Новосельского, ул. Торговую и далее по маршруту;

в направлении движения к Красному хутору – от ул. Льва Толстого на ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую, площадь Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 111:

в направлении движения к Привозу – от ул. Пастера на ул. Дворянскую, ул. Нежинскую, пл. Тираспольскую, ул. Преображенскую и далее по маршруту.

Напомним, 2 мая, в Одессе должен состояться «Марш защитников Одессы». Мероприятие начнется в 12:00 на Соборной площади, откуда участники акции отправятся колонной к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.

В этот же день намечены мероприятия на Куликовом поле: там будут возлагать цветы в память о погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Фото: Лоция