В одеському парку Перемоги облаштували інсталяцію у вигляді лелек, що пролітають над ставком

Її встановили в рамках реконструкції одного з мостів.

Про це повідомляє 1tv.od.ua.

У парку Перемоги з’явилася інсталяція з птахами, що пролітають через ставок.

За проектом передбачено, що споруду повністю облицюють новою плиткою та відновлять перила. Крім того, будівельники вже майже завершили капітанський місток зі штурвалом, компасом і судновим дзвоном – риндою.

Роботи обіцяють завершити до Нового року. Вони обійдуться міському бюджету майже в 1,5 мільйона гривень.

Фото: Первый городской

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