В Одеському ботанічному саду дозріло полуничне дерево – фото

Про це повідомляє пресслужба Ботанічного саду ОНУ ім. Мечникова у Facebook.

– Кудранія або як її ще називають Полуничне дерево – екзотика в нашому саду, – зазначають у ботсаду.

У ботанічному саду ОНУ рослина інтродукована в 1982 році. Плоди дозрівають у жовтні-листопаді.

В східній Азії її шанують не тільки за смачні, соковиті плоди, а й за її досить велику кореневу систему, де вона стала незамінна в закріплення ґрунтів.

Фото: Ботанічний сад ОНУ

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