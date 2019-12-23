В Одесі поліцейський оригінально зробив пропозицію своїй дівчині (відео)

Одеський поліцейський, на очах у гуляючих містян, зробив пропозицію своїй дівчині.

Про це повідомляє Одесит.

Майбутнього нареченого приїхали підтримати його колеги. Все це відбувалося біля головної міської ялинки на Думській площі.

Очевидці фіксували щасливий для майбутніх молодят момент на фото і відео. Поліцейський встав на одне коліно з обручкою, і дівчина одразу ж відповіла згодою.

Фото: 24 Канал

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