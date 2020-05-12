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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі на 2 місяці обмежать рух автотранспорту однією з вулиць: схема руху

В Одесі на 2 місяці обмежать рух автотранспорту однією з вулиць: схема руху

Згідно з розпорядженням Одеського міського голови № 410 від 06.05.2020 р, з 12 травня 2020 року по 12 липня 2021 року в м. Одесі буде тимчасово закрито рух автотранспорту по вул. Новощепний ряд в зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту.

Про це повідомила пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міської ради.

Роботи будуть проводитися в два етапи:

– I етап – з 12 травня 2020 року по 12 січня 2021 року – закриття частини вулиці на ділянці від вул. Преображенської до вул. Водопроводної;

– II етап – з 12 січня по 12 липня 2021 року – закриття частини вулиці на ділянці від Італійського бульвару до виїзду з автостанції «Старосінна» (перехрестя вул. Новощепний ряд і вул. Водопроводної).

У зв’язку з початком I етапу капітального ремонту, з 12 травня 2020 року по 12 січня 2021 року (або до завершення ремонтних робіт) вносяться тимчасові зміни в роботу міського громадського транспорту.
Робота трамвайних маршрутів № 3, 10 буде організована за скороченою схемою руху до пл. Старосінної (Залізничний вокзал).

Робота трамвайного маршруту № 11 буде припинена.

Рух автобусних маршрутів №№ 117, 121, 149, 214, 220а в напрямку до 1-й ст. Люстдорфської дороги буде здійснюватися від вул. Катерининської на вул. Пантелеймонівську, вул. Водопровідну і далі по маршруту.

Автобусні маршрути №№ 117, 121, 149, 220а в напрямку руху до центру міста будуть проходити від Італійського бульвару на Привокзальну площу, вул. Пантелеймонівську, вул. Катерининську і далі по маршруту.

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