В Одесі дві лікарні отримали бокси-ізолятори для перевезення інфікованих COVID-19 (фото, віде)

Для лікарень Одеси придбано два бокси для ізоляції пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Бокси передані Одеській міській інфекційній лікарні і Міській клінічній лікарні №1 (Єврейській), які сьогодні є опорними для надання допомоги пацієнтам з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Сьогодні, 28 квітня керівництво міста провело зустріч з лікарями Єврейської лікарні, які будуть експлуатувати дане обладнання.

Як зазначив керівник лікарні Євгеній Григор’єв, особливу актуальність такі бокси мають для автомобілів екстреної та невідкладної медичної допомоги. Однак їх роль істотна і для лікувально-профілактичних закладів, оскльки бокси дозволяють без загрози зараження персоналу транспортувати пацієнтів з інфекційними захворюваннями між відділеннями або в інші медзаклади, а також проводити дослідження за допомогою діагностичного обладнання.

Бокси-ізолятори з недавнього часу виробляє одне з підприємств Кременчука. За заявкою виробника бокс-ізолятор важить 16 кг, герметичний і практичний з точки зору дезінфекції, обладнаний приладами для автономної подачі кисню і компресором. Повітря з капсули виходить через отвори, обладнані фільтрами, які його очищають. На зовнішньому боці є клапани для підключення крапельниць (інфузійна терапія) та іншого медичного обладнання. А вбудовані рукавиці-манжети дозволяють мультидисциплінарним командам медиків проводити пацієнту, що знаходиться безпосередньо в боксі, діагностичні дослідження (пальпація, перкусія) і певні медичні маніпуляції, у тому числі реанімаційні заходи.

Бокс-ізолятор для перевезення інфікованих COVID-19 Бокс-ізолятор для перевезення інфікованих COVID-19 Бокс-ізолятор для перевезення інфікованих COVID-19 Бокс-ізолятор для перевезення інфікованих COVID-19 Бокс-ізолятор для перевезення інфікованих COVID-19

Фото: ОМР

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