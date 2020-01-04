В новом году одесситы получат две платежки за газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Поэтому украинцы уже в январе вместо одной платежки получат две — за потребленный газ и за его доставку. Причем платежку за транспортировку придется оплатить наперед, то есть уже в январе, а не в следующем месяце. Что еще изменится для потребителей, рассказал директор компании «Одессагаз-Поставка» Иван Малейчик.

Счетчик не поможет

Сумма новых квитанций не должна отличаться от суммы в прежней единой платежке. Однако некоторые категории украинцев все-таки могут «пострадать».

– Платежки за распределение газа будут начислять не зависимо от того, использовали ли вы газ в этом месяце или нет. Прежде всего это коснется тех украинцев, кто надолго выезжает из дома, например, заробитчан. Не стоит надеяться на неподвижную стрелку на счетчике — долги все равно набегут, – предупредил директор компании «Одессагаз-Поставка» Иван Малейчик.

Поэтому, чтобы не платить за «воздух», специалисты рекомендуют оформить отказ от услуги и отрезать газ полностью.

Сколько и как будем платить?

Стоимость услуги доставки газа будет рассчитываться индивидуально для каждого клиента. Сумма будет зависеть от объемов потребления. Кто потребляет мало газа, тот и за доставку заплатит немного, и наоборот — чем больше объем, тем дороже доставка.

При начислении абонплаты за основу возьмут объем потребления в течение «газового года» – с начала октября до конца сентября. Количество кубов за год умножат на тариф и на доставку. Результат поделят на 12 равных платежей. Семьи с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год или 14-15 кубометров в месяц, должны будут платить ежемесячно за доставку газа порядка 16 грн. Таким потребителям Иван Малейчик рекомендуют оплачивать транспортировку единым платежом за квартал, полгода или год. Это поможет сэкономить на комиссии банка.

Фото: delo.ua

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