Одесские истории: как в Одессе начиналась театральная жизнь и появился первый театр

10 лютого 1805 року в Одесі відбувся перший виступ польської професійної театральної трупи. Це стало початком літопису одеського театру. Перед тим усі театральні трупи, які виступали в Одесі, були аматорськими.

Перші театральні вистави у Південній Пальмірі стали давати ще на початку ХІХ століття. Але оскільки театрів в Одесі ще не було, вистави проходили на площах та базарах, у магазинах і навіть коморах. Сцена була імпровізованою – на вільному просторі встановлювали бочки, а на них клали дошки, на яких розміщувалися декорації та виступали актори.

В 1803 одеський градоначальник герцог Рішельє відправив до Петербурга прохання про виділення місту коштів для будівництва церкви, митниці та театру. Після того як було отримано дозвіл на будівництво «храму мистецтв», Одеса стала третім «театральним» містом імперії після Москви та Санкт-Петербурга.

Цього ж року в Одесі відбулася і перша оперна вистава. Солдатський гурток любителів мистецтва при Одеському військовому гарнізоні показав на імпровізованій сцені в казармах комічну оперу Аблесімова на музику Соколовського «Мельник-чаклун, ошуканець і сват». А за два роки у місті з’явився і італійський театр — аматорська оперна трупа, яка давала вистави для одеситів. Багато років такі вистави становили чи не єдину розвагу для поки що нечисленного населення міста.

У червні 1808 року в газеті «Московские публичные ведомости» з’явилося оголошення, яке дав перший директор споруджуваного театру Іван Рено. У тексті оголошення був «виклик усім охочим грати на одеському театрі», однак уточнювалося, що в місті цінують тільки справжніх майстрів своєї справи.

А через п’ять років після першого виступу професійних польських акторів — 10 лютого 1810 року відбулося урочисте відкриття першого театру в Одесі (його наступником вважається Одеський оперний) і вистава, присвячена цій знаменній події.

Сколько этажей в Оперном театре и где в Одессе Фраер-штрассе и Триумфальная арка

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