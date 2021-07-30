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В Хаджибей слили сточные воды: накажут ли виновных?

В Хаджибей слили сточные воды: накажут ли виновных?

Экоинспекция обнаружила загрязнение вод Хаджибейского лимана сбросами сточных вод

Об этом сообщили в экологической общественной организации «Зеленый лист».

Экологи обратились в Государственную экологическую инспекцию Одесской области с просьбой проверить соблюдения требований природоохранного законодательства одесским филиалом компании «Инфоксводоканал».

Ведомство провело проверку и нашло нарушения.

Как сообщили в экологической инспекции, специалисты установили факт загрязнения поверхностных вод Хаджибеевского лимана в результате сброса сточных вод со станции биологической очистки (СБО) «Северная» в водоем.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание. Специалисты госэкоинспекции составили протокол по части 1 статьи 164 КУоАП, то есть нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности.

Дело рассмотрит суд. «Инфоксводоканала» грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен.

При этом размер убытков, причиненных лимана вследствие сбросов сточных вод, устанавливается.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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