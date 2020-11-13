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Украина может ввести локдаун – в Раде назвали условие

Украина может ввести локдаун – в Раде назвали условие

В Верховной Раде не исключают введения в стране общенационального жесткого карантина (локдауна).

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Условием для локдауна будет введение протокола сортировки больных COVID-19, заявил накануне в телеэфире глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Локдаун – он возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки – это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить – это катастрофа для страны», – цитирует Радуцкого «РБК-Украина».

По его словам, введение локдауна весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки, но еще одного локдауна украинская экономика не выдержит.

Ранее в Минздраве Украины назвали условие, при котором в стране возможен жесткий карантин: его могут ввести, если количество больных коронавирусом в стране достигнет показателя 20 тыс. в сутки, а места в профильных больницах заполнятся на 100%.

Также сообщалось, что в Одессе решили пока не вводить карантин выходного дня.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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