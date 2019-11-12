fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Турчанин нарушил границу и шел пешком, чтобы увидеть в Одессе девушку

Турчанин нарушил границу и шел пешком, чтобы увидеть в Одессе девушку

Мужчине, проживающему в Турции, запретили въезжать в Украину.

Но это его не остановило, так как у турчанина в Одессе живет девушка.

Чтобы попасть к ней на свидание, мужчина даже пошел на правонарушение.

Об этом со ссылкой на судебный реестр сообщает УСИ.

Так, гражданин Турции пересек границу, полями и посадками обойдя пешком пункт пропуска. Романтик почти был у цели, нелегально оказавшись на территории Одесской области.

Но в Раздельнянском районе его задержали стражи границы.

В суде нарушитель заявил: дескать, знал, что рискует, но все равно решился на такой поступок – уж очень хотелось увидеть девушку.

Почему турчанину запретили въезд в нашу страну, он толком объяснить не смог. А в связи с последними событиями он не сможет приезжать к нам еще три года.

Более того, пока иностранец шел к возлюбленной, то потерял паспорт. Его депортировали и выписали штраф – 13,6 тысяч гривен.

Фото: orenburg.media

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить