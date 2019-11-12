Турчанин нарушил границу и шел пешком, чтобы увидеть в Одессе девушку

Но это его не остановило, так как у турчанина в Одессе живет девушка.

Чтобы попасть к ней на свидание, мужчина даже пошел на правонарушение.

Об этом со ссылкой на судебный реестр сообщает УСИ.

Так, гражданин Турции пересек границу, полями и посадками обойдя пешком пункт пропуска. Романтик почти был у цели, нелегально оказавшись на территории Одесской области.

Но в Раздельнянском районе его задержали стражи границы.

В суде нарушитель заявил: дескать, знал, что рискует, но все равно решился на такой поступок – уж очень хотелось увидеть девушку.

Почему турчанину запретили въезд в нашу страну, он толком объяснить не смог. А в связи с последними событиями он не сможет приезжать к нам еще три года.

Более того, пока иностранец шел к возлюбленной, то потерял паспорт. Его депортировали и выписали штраф – 13,6 тысяч гривен.

Фото: orenburg.media

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.