О последствиях атаки рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, в результате ночной атаки в Одессе повреждена инфраструктура и жилые дома.

«В двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. Есть пострадавшие – среди них дети. Им оказывается вся помощь», – проинформировал Лысак вскоре после завершения атаки.

Вследствие ночной вражеской атаки пострадали четыре человека, из них трое детей:

младенец, 7 месяцев – состояние средней тяжести;

подросток, 14 лет – состояние среднее;

девочка, 8 лет – состояние средней тяжести;

мужчина, 42 года – в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая помощь.

Позже он уточнил: в результате ночной вражеской атаки пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей.

В части города отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения.

На местах работают коммунальные службы, развернуты оперативные штабы, где жители пострадавших домов могут получить помощь и консультации, в частности, по оформлению документов для получения компенсаций.

«Сегодня ночью враг совершил очередной массированный акт террора против мирного населения Одесщины. Ударными беспилотниками атакована жилищная, логистическая и энергетическая инфраструктура нашего региона», – прокомментировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его данным, в результате падения обломков и прямых попаданий в Одессе повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. В одном из домов возникли пожары в квартирах. Огнем повреждены гражданские автомобили.