Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 11 октября:

Температура морской воды в Одессе сегодня, 11 октября:

Осеннее море остывает медленно, а погоду в Одессе сегодня обещают теплую и комфорную. Для любителей пляжного отдыха это еще одна возможность окунуться в воду перед затяжными холодами.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 11 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 19-20°С.

Специализированный ресурс Seatemperature приводит аналогичные данные: сегодня море в Одессе прогреется до 19,3°C. Вода прохладная и бодрящая, но для многих людей она еще достаточно комфортна для купания. В целом такая температура считается нормальной, но если у вас нарушено кровообращение, вода все равно может показаться прохладной.

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Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня:

вода

Фото — Александр Бурлак

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