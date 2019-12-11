“Швидка комунальна допомога”: в Одесі комунальники запроваджують новий сервіс

Новий сервіс має полегшити роботу комунальників.
Про це повідомив начальник департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Жеман у Facebook.
– Розпочинаємо ребрендинг аварійних служб ЖКГ. Пілотний проект – ЖКГ Портофранковське і ЖКГ Фонтанське. На них «обкатаємо» Новий сервіс, після чого приступимо до впровадження у всіх інших ЖКГ міста. Змінитися не тільки назва і картинка, а й сама якість сервісу, що надається і послуг стане принципово новим, – повідомив Жеман.
Фото: UkrMedia
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