Схопив за руку та повалив на підлогу: в Одесі зловмисник зламав зап’ястя правоохоронцю

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Інцидент з приїжджим громадянином стався під час відпрацювання одеськими поліцейськими виклику про порушення громадського порядку в одному з житлових будинків на вулиці Інглезі.

Отримавши скаргу від місцевих мешканців на невідомого молодика, який галасував у під’їзді, поліцейські виїхали за вказаною адресою і натрапили на агресивно налаштованого чоловіка.

На вимогу вгамуватися правопорушник несподівано схопив одного з офіцерів за руку та повалив на підлогу. Внаслідок протиправних дій поліцейський отримав ушкодження у вигляді перелому зап’ястя. Правоохоронцю надали необхідну медичну допомогу, а правопорушника доставили до відділу поліції.

– Дії зловмисника кваліфіковано як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Йому вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, – розповідає т.в.о. начальника слідчого відділу Київського ВП Олена Венедіктова. – Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото ілюстративне: uk.dralexjimenez.com

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