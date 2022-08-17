Ракетный удар по Одесской области: пострадала база отдыха, есть раненые

В ночь на в среду, 17 августа 2022 года, враг нанес ракетный удар по территории Одесской области.
Как информирует Оперативное командование «Юг», в результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных домах, расположенных неподалеку.
В результате были ранены трое гражданских лиц.
В настоящее время продолжается спасательная операция.
Обстоятельства уточняются. «Одесская жизнь» следит за развитием событий и при появлении новых подробностей немедленно оповестит об этом своих читателей.