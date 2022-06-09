Работа развлекательных заведений в Одессе этим летом: танцев на костях не будет

Для комендантского часа исключений нет – все ночные клубы должны быть закрыты. Как и доступ к морской воде. Не важно, частный это пляж или общественный.

Об этом рассказал спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук во время всеукраинского телемарафона новостей.

Пляжи закрыты по двум основным причинам: силы обороны заминировали побережье, а в воде присутствует минно-взрывная опасность, так порой к берегу прибивает сорванные с якорей морские мины.

С наступлением летнего сезона в Одессе отрылись развлекательные заведения. Но, как отметил Сергей Братчук, все они должны прекращать работу до наступления комендантского часа. Исключений здесь ни для кого нет. А если будут выявлены нарушения, то нарушители будут наказаны.

Для подобных заведений прописаны правила поведения и инструкции, например, как должны действовать во время воздушной тревоги:

«Напомню, что действует постоянно комендантский час, исключений для тех заведений, которые работают по комендантскому часу нет».

Также среди правил не допускать большого скопления людей:

«Нет танцев на костях, нет дискотек, нет концертов, которые могут быть после комендантского часа. Если кто-то будет нарушать эти правила, жесткий ответ будет таким, который отвечает требованиям военного времени».

Пояснил спикер ОВА и то, зачем вообще позволили отрыться таким заведениям в военное время: «Эти заведения работают для того, чтобы бюджет наш наполнялся финансами, которые важные для ВСУ».

Сергей Братчук рассказал, что если люди видят нарушение инструкций развлекательными заведениями или отдыхающим, то нужно обращаться к ОВА, они будут реагировать вместе с правоохранительными органами.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что руководитель Одесской ОВА Максим Марченко пообещал разобраться с ночной жизнью в Аркадии, в особенности с гулянками и драками.

Фото: Суспільне. Одеса