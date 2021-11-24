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“Провинившийся” “Макдональдс”, “котовская” электричка и кровь в музее: главные новости Одессы за 23 ноября

“Провинившийся” “Макдональдс”, “котовская” электричка и кровь в музее: главные новости Одессы за 23 ноября

Во вторник, 23 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” писала о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что “Макдональдс” на 5-й станции Фонтанской дороги портит ремонт на улице Черняховского.

А еще Труханов заявил, что ряд СМИ, распространившие накануне информацию о возможных веерных отключениях электричества в городе, неверно истолковали его слова.

Также городской голова подал идею запуска в Одессе электрички с поселка Котовского на ж/д вокзал.

Одесский горсовет взялся провести текущий ремонт пяти участков Хаджибеевской дамбы. На это хотят потратить 27 млн грн. У областных властей планы посерьезнее…

А одесские коммунальщики продолжают работу над новой схемой организации дорожного движения на 5-й станции Большого Фонтана: здесь отделили велополосу делиниаторами, сделав невозможной парковку на обочине.

А еще мы посмотрели, как проходит ремонт Новощепного ряда.

Необычная акция состоится в Одесском музее Восточного и Западного искусства: здесь можно будет стать донором среди картин и под прекрасную музыку.

Также “Одесская жизнь” узнала, дотягивает ли Одесса до столицы азарта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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