Проморолик об Одессе вызвал недоумение жителей города

Департамент культуры и туризма горсовета представил мультфильм-визитку об Одессе.

Видео под песню в исполнении Леонида Утесова “Ах, Одесса моя ненаглядная!” размещено на канале департамента в “Youtube”.

Героями мультика стали туристические символы Одессы – якоря в виде сердца, каждый из которых представляет разные национальности. Этим авторы ролика пытались подчеркнуть, что Одесса – мультикультурный город. Яркие, разноцветные якоря разгуливают по достопримечательностям города и развлекательным местам.

Однако многие одесситы разочарованы мультфильмом, критикуют за примитивность, считают позором для города. Но нашлись и те, кто считают ролик «душевным и уютным».

Фото: reporter.com.ua