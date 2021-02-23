Приговор Стерненко: сторонники подсудимого вступили в стычку с полицией блокировали выезд автозака (видео)

В Одессе после вынесения приговора активисту, бывшему главе одесской ячейки “Правого сектора” Сергею Стерненку его сторонники вступили в стычку с полицией и блокировали выезд из Приморского суда.

Таким образом они пытались не дать машине со Стерненко выехать в СИЗО, передает корреспондент Одесской области.

Впрочем, “автозаку”, в котором был Стерненко, все-таки удалось прорваться сквозь протестующих.

Напомним, что Стерненко приговорили к семи годам трем месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.

Фото, видео: Иван Мягченков