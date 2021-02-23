Приговор Стерненко: сторонники подсудимого вступили в стычку с полицией блокировали выезд автозака (видео)

В Одессе после вынесения приговора активисту, бывшему главе одесской ячейки “Правого сектора” Сергею Стерненку его сторонники вступили в стычку с полицией и блокировали выезд из Приморского суда.
Таким образом они пытались не дать машине со Стерненко выехать в СИЗО, передает корреспондент Одесской области.
Впрочем, “автозаку”, в котором был Стерненко, все-таки удалось прорваться сквозь протестующих.
Напомним, что Стерненко приговорили к семи годам трем месяцам лишения свободы по делу о похищении человека.
Фото, видео: Иван Мягченков
наконец то!!! а то что актЫвисты.. ну то ничего… повоняют пару часов и разойдутся дальше бухать…. зато гнида, на совести которого, как минимум жизнь одного человека, засядет прочно и надолго….