Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на субботу 13 марта

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на субботу 13 марта

В субботу, 13 ноября 2021 года, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

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Об этом сказано в прогнозе синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С тепла.

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 9-14°С тепла.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Прогноз погоды в Одессе 14-15 ноября

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер восточный, 15 ноября северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С тепла, днем 14 ноября 8-13°С тепла.
  • 15 ноября 5-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одессе 16-17 ноября

  • Без осадков.
  • Температура ночью 0-5°С мороза, днем 1-6°С тепла.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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