Новости Одессы и Одесской области

Погода в ноябре: синоптики дали прогноз на последний месяц осени

Погода в ноябре: синоптики дали прогноз на последний месяц осени

Ноябрь в Украине будет теплее чем обычно в большинстве регионов Украины.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В ноябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории – на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков в восточных и Сумской областях будет меньше нормы – 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений – 37-65 мм, в горах до 110 мм.

“В ноябре в большинстве областей происходит переход средней суточной температуры воздуха через 5 градусов в сторону понижения, местами на юге Одесской области и Крыму – в декабре, в горных районах, на востоке и северо-востоке страны – в конце октября”, – сказано в сообщении на сайте Укргидрометцентра.

Ранее абсолютный максимум температуры воздуха в ноябре составлял 16-24 градусов тепла, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29 градусов.

Абсолютный минимум – 15-24 градусов мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31, на юге Крыма и Одесской области 8-13 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 мм.

Напомним, что уже в понедельник, 26 октября, в Одессе может начаться отопительный сезон.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить