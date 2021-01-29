Подорожавший мусор и селяне без газет: главные новости Одессы за 27 января

В четверг, 28 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

В Одессе пересмотрели нормы вывоза твердого бытового мусора для населения.

На трассе Киев – Одесса, в районе села Знаменка, застрял с снегу рейсовый автобус с пассажирами.

«Одесская жизнь» собрала фото последствий непогоды в Одессе 27-28 января.

В воскресенье, 31 января, в Одессе запланирована очередная акция протеста на Лидерсовском бульваре против снова дачи Маразли.

Жители сел и поселков в Одесской области выходят на пикеты против действий «Укрпочты», которая фактически закрывает почтовые отделения на местах, лишая людей возможности получать печатные издания.