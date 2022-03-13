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Плетут одесситы сетки: и с молитвой, и с украинской песней (видео)

Многие одесситки (да и одесситы тоже) сейчас плетут сети. Нет, не рыбацкие и не хозяйственные «авоськи», а военные — маскировочные, для нашей армии.

Рецепты

…Когда оканчивается непростая работа над очередной маскировочной сеткой, в нее вкладывается детский рисунок, она сворачивается, и все, кто над ней трудился, приступают к чтению молитвы.  Люди просят Всевышнего сберечь наших украинских воинов.

Об этом мне рассказывает шестидесятидвухлетняя одесситка Галина:

— Всю жизнь работала, вырастили с мужем двоих детей, вышла на пенсию. Решила заниматься теперь только хозяйством. Думала себе: на то он и заслуженный отдых, буду готовить вкусные обеды, гулять, читать, отдыхать. А получилось не до отдыха. Все думала: чем могу сейчас помочь? Отыскала «точку», где плетут маскировочные сети. И хотя, знаете, я не из рукодельниц, у меня совсем другие увлечения, а вот научилась, и достаточно быстро. Нас тут много, многие приходят с детьми. Коллектив сколотился очень быстро, хотя люди все разные — и по возрасту, и по многим другим «параметрам». А объединяет одно — нужно помочь фронту.

Плетение маскировочных сеток — дело не из самых легких. И руки болят к концу дня, и плечи, особенно если уже возраст дает о себе знать. Но здесь никто не унывает, умеют поднять другу настроение да и помощь оказать, если надо.

Наталии — 48 лет. Она стилист, тоже мама двоих детей. Тут другая история:

— Плетением маскировочных сеток занимаюсь больше двух лет. Уже и свой график был: один день — в салоне, другой — на второй работе, волонтерской, маскировочные сетки плела. Ну а теперь график у меня один: салон сейчас не работает, занимаюсь только сетками.

…А еще они иногда поют, когда работают. Тихо, слаженно, проникновенно:

Стелися, барвінку, буду поливати.

Вернися, Іванку, буду шанувати…

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Фото — Одесская областная универсальная научная библиотека им. М.Грушевського

Видео — телеграм-канал «Одеса.Офіційно»

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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