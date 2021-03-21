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Писатель «одесской школы» скончался на 86-м году

Писатель «одесской школы» скончался на 86-м году

Сегодня, 21 марта, ушел из жизни поэт и прозаик, писатель «одесской школы» Ефим Ярошевский. 19 марта он отметил свое 85-летие.
Об этом сообщает Телеграм-канал «УСИ» со ссылкой на друзей писателя.

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Ефим Ярошевский – уроженец Одессы. Он был филологом по образованию, работал преподавателем русской литературы. Стихи и прозу писал с юности. Он – автор автор культовой в одесском самиздате 1970-х-80-х гг. прозы «Провинциальный роман-с», которая впервые вышла в свет в 1998 году в Нью-Йорке. Позже книгу переиздавали в Мюнхене, Петербурге и Одессе.

В советское время писателя не печатали, он был известен как писатель и поэт одесского андеграунда. Регулярно его работы стали издавать лишь с 1991 года, в том числе и за рубежом. Стихи опубликованы в литературных журналах Украины, Израиля, Германии, России, таких как «Арион», «Новый мир», «Крещатик», «Октябрь», «Дети Ра» «Дерибасовская-Ришельевская», «Артикль» и других.

Ефим Ярошевский – победитель интернет-конкурса «Сетевой Дюк» 2000 года на лучшее произведение, посвященное Одессе, в категории «Проза».

Напомним, 19 марта скончался почетный гражданин Одессы, историк-краевед Олег Губарь. Сегодня, 21 марта, сотни одесситов пришли попрощаться со своим выдающимся земляком.

Фото: УСИ

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