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Первый снег по-одесски: люди, живность и зеленая листва (фоторепортаж)

Первый снег по-одесски: люди, живность и зеленая листва (фоторепортаж)

Выпавший вчера в Одессе первый снег – это явление. Во-первых, снег в Одессе – всегда явление, а, во-вторых, он стал первым за два года.
– Ну, разве это снег, одно название! – так уже на следующий день отозвались о нем одесситы.
В самом деле, снега как такового, крайне мало, а вот шторм, легкое (к счастью!) обледенение и порывы ветра теплолюбивых горожан напугали.

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Что в центре города? Снега очень мало, дети пытаются поиграть в снежки, что происходит с большим трудом: его же еще собрать надо, а собирать вроде как и негде. Дорожки посыпаны песком, коты, голуби и прочие пернатые заботятся только об одном: при похолодании аппетит у них вырос сразу, благо, одесситы уличную живность любят. Многие места в городе сразу стали кормушками – и для хвостатых, и для пернатых.

И вот самой, пожалуй, своеобразной картинкой, сопровождающей этот первый за два года одесский снег стала такая: зеленая листва на бело-сером фоне.

Похолодание словно напомнило деревьям-кустарникам, что уже зима, и пора бы сбрасывать с себя лиственное убранство. Что и произошло. Ну а осень, даже поздняя, была довольно теплой, листья не очень торопились желтеть, так и опадали зелеными.

Но даже с похолоданием и небольшим обледенением с порывами ветра многие одесские деревья и кустарники все равно упорны в своем пристрастии к «зеленому прикиду».

А вот некоторые одесские балконы уже напоминают, что совсем скоро у нас Новый год…

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кормежка котика
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первый снег в Одессе, птицы
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первый снег в Одессе, кормежка птиц
первый снег в Одессе, прохожий
первый снег в Одессе, осень и зима
одесский балкончик зимой

Фото автора

Также смотрите фоторепортаж: Шторм в Одессе: как бушевала стихия возле черноморского побережья?

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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