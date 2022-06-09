Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 08 июня

Темы: Британские ракеты угрожают Черноморскому флоту и оттесняют его на 60 миль от побережья Черного моря; Медведев: Запад я вас ненавижу; В Херсоне пытают 600 мирных жителей.

Главные темы:

«Financial Times» – интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским

Британские ракеты угрожают Черноморскому флоту и оттесняют его на 60 миль от побережья Черного моря

Медведев: Запад я вас ненавижу

В Херсоне пытают 600 мирных жителей

Киев никогда не примет российские суда для загрузки украинским зерном

Меркель осуждает войну Путина, но не будет извиняться, если бы Украину приняли в НАТО, Путин напал бы уже тогда

Германия хочет возглавить «боеспособную» бригаду НАТО в Литве, чтобы защитить ее от агрессии России

Первое интервью Ангелы Меркель

Всемирный банк опасается повторения 1970-х годов глобальной «стагфляции», лет слабого роста экономики и роста цен

Девять фиджийцев отплыли на российской яхте Amadea – чтобы передать ее под санкции США

В США и Великобритании инфляция достигла 40-летнего максимума

Великобритания

«Financial Times» взяла интервью у Президента Украины Владимира Зеленого.

В котором он заявил, что тупиковая ситуация в отношениях с Россией «не выход»

Президент заявил на конференции FT, что западные санкции «не слишком повлияли» на позицию Москвы

Владимир Зеленский: «Украину никто не унижает. Они убивают нас и еще раз призвал Запад к военной поддержке для восстановления территориальной целостности своей страны.

«Мы уступаем в оснащении и потому не способны наступать», — сказал он. «Мы несем еще большие потери, и люди — мой приоритет».

В разговоре с редактором Financial Times Рулой Халаф на конференции FT Global Boardroom во вторник Зеленский сказал, что оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения 24 февраля, будет означать «серьезную временную победу» для Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается его конечной. целей.

Война вступила в фазу истощения на востоке Донбасса, в центре боевых действий, где Россия использует свои превосходящие артиллерийские силы для подавления украинских войск и постепенного захвата территории. Зеленский заявил, что Украина может терять до 100 военнослужащих в день.

Украинские официальные лица неоднократно обращались к западным партнерам с просьбой о скорейших поставках тяжелых вооружений большой дальности, чтобы отбросить российские войска. Сейчас встревожены медленными темпами поставок и сохраняющимся в некоторых странах страхом спровоцировать российскую эскалацию.

Зеленский заявил, что «победа должна быть достигнута на поле боя». Но он также настаивал на том, что открытый для мирных переговоров, несмотря на зверства, совершенные российскими войсками во время их 100-дневного наступления. По его словам, любая война должна оканчиваться за столом переговоров.

Однако мирные переговоры должны были проходить с глазу на глаз с президентом Владимиром Путиным, потому что кроме российского лидера «больше не с кем было поговорить».

Зеленский подверг критике, что он увидел в попытках некоторых западных союзников изучить условия прекращения огня без участия Киева.

«Нам необходим постоянный интерес со стороны Запада, западная поддержка суверенитета Украины. За спиной Украины никогда не может быть переговоров.

«Как можно добиться прекращения огня на территории Украины, не прислушиваясь к позиции страны? Это очень удивительно».

Он сказал, что его союзники могут сделать большее, чтобы посадить Россию за стол переговоров, поставив Украине оружие и усилив экономические санкции против Москвы, включая полное нефтяное и газовое эмбарго. По его словам, они не должны быть просто посредниками, а должны следить за тем, чтобы Москва прекратила боевые действия и соблюдала какое-либо прекращение огня. По его словам, они должны создавать «предварительные условия» для мира.

«Вы имеете влияние на результат». . . Кроме слов, вы должны показать, что вы можете сделать».

Зеленский не согласился с предупреждениями президента Франции Эммануэля Макрона Запада не относиться к России в духе унижения. По словам Зеленского, Макрон очень хорошо знал о невыполнении Россией предыдущих мирных соглашений в рамках так называемого Минского процесса, который не смог покончить с боевыми действиями на Донбассе с 2014 года.

«Я действительно не понимаю». . . унижение России. Восемь лет они убивали нас. О чем мы здесь говорим?

В отличие от этого, Зеленский сказал, что это хорошая новость о том, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось пережить вотум недоверия депутатам-консерваторам в понедельник вечером.

«Я рад, что мы не потеряли очень важного союзника».

Украинские официальные лица считают Великобританию одним из своих самых стойких поклонников после принятых Джонсоном в начале войны решений предоставить Киеву современное оружие и поддержать его полные военные цели.

Зеленский заявил, что хотя некоторые западные санкции уже нанесли серьезный удар по российской экономике, они «не слишком повлияли на позицию России». По его словам, Москва постоянно находила способы миновать санкции.

Он также предположил, что некоторые западные правительства уже устали от экономических последствий санкций против России и ищут способы смягчить их влияние для защиты своих коммерческих интересов.

«Все ведут себя очень хитро. Они поддерживают Украину, но также проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции, чтобы бизнес не пострадал», — сказал Зеленский.

На переговорах под эгидой ООН по восстановлению доступа к украинским портам Черного моря Зеленский был готов поддержать идею морского коридора, позволяющую экспортировать зерно из украинских портов.

«The Daily Telegraph» – «Британские ракеты угрожают Черноморскому флоту»

Украина оттеснила российский флот в 60 милях от побережья Черного моря с помощью противокорабельных ракет, поставленных Великобританией. Российские силы обратились к береговым ракетным системам, чтобы попытаться возобновить контроль над районом. Они также направили дополнительные силы на остров Змеиный в 30 милях от побережья Украины для усиления ПВО. Пытаясь помочь Киеву снять блокаду своих портов, Великобритания пообещала отправить сотни противокорабельных ракет Brimstone для укрепления обороны.

Москва боролась за господство в районе, где его корабли осуществляют морскую блокаду экспорта продовольствия.

Но теперь Кремль вынужден был изменить свою тактику, чтобы сохранить контроль над основными морскими путями из Украины.

«В результате наших активных действий, направленных на разгром военно-морских сил противника, группа кораблей Черноморского флота России была отброшена от берегов Украины на расстояние более ста километров», — говорится в сообщении Минобороны Украины в Telegram.

Российские силы обратились к береговым ракетным системам, чтобы попытаться восстановить контроль над этим районом. Они также направили дополнительные силы на удерживаемый Россией остров Змеиный скалистый аванпост в 30 милях от побережья Украины, для усиления противовоздушной обороны в регионе.

Институт изучения войны, базирующийся в США аналитический центр, заявил, что военно-морской флот Украины бросает вызов господству на море.

«Эти сообщения свидетельствуют о том, что украинское военно-морское давление и противокорабельные ракеты, вероятно, в частности, предоставленные Великобританией и другими государствами, заставили российскую группировку в северо-западной части Черного моря больше полагаться на береговую и противовоздушную оборону, поскольку они оттеснены от береговой линии. Украины», – говорится в сообщении.

«Украина, вероятно, постарается использовать эти успехи, чтобы смягчить экономическое давление российской блокады на украинские порты и искать дополнительную экономическую поддержку на Западе, включая, возможно, открытие новых маршрутов для международной помощи Украине».

В то время как Россия сохранила господство на море, Киев смог эффективно использовать противокорабельные ракеты, чтобы вывести из строя некоторые из основных кораблей Москвы.

Украинским силам удалось потопить флагман Черноморского флота России «Москва» с помощью пары украинских ракет «Нептун».

Несмотря на помощь, украинский чиновник предупредил: «Угроза российских ракетных ударов с моря сохраняется».

Источник добавил, что российские корабли продолжают «блокировать гражданское судоходство в этом районе», усиливая опасения по поводу глобального продовольственного кризиса, тогда как экспорт зерна из Украины заблокирован.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил вчера, что Кремль использует захваченные азовские порты Мариуполь и Бердинаск для возобновления экспорта зерна из Украины.

«Разминирование мариупольского порта завершено. Он нормально функционирует, принял первые грузовые суда», – сказал он.

Киев обвинил Россию в краже запасов зерна и использовании захваченных украинских портов для его экспорта в Африку и Ближний Восток.

Господин Шойгу также заявил, что российские войска открыли «сухопутный коридор» через юг и восток Украины, связывающий материковую часть России с Крымом.

Он сказал, что было восстановлено 750 миль железнодорожных путей для перевозки товаров в подконтрольные Кремлю районы Мариуполя, Бердянска и Херсона.

Вчера в Турцию прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров для переговоров по разблокированию поставок зерна из Украины.

Скандал из-за глобальной нехватки надвигающегося продовольствия спровоцировал уход России с заседания Совета Безопасности ООН после того, как Шарль Мишель, президент Европейского совета, обвинил Россию в использовании продовольственных запасов в качестве «ракеты-невидимки», блокируя порты и воруя зерно из Украины.

Василий Небензя, представитель России, ушел со встречи и позже обвинил Мишеля в распространении лжи.

The Scottish Daily Mail сообщает, что с сегодняшнего дня водители будут платить более 2 фунтов стерлингов за литр как бензина, так и дизельного топлива, поскольку война в Украине и проблемы с цепочками поставок продолжают увеличивать оптовые цены.

The Scottish Sun сообщает, что первые украинские дети-беженцы, бежавшие в Шотландию, остались с разбитым сердцем после того, как их отец был убит в бою российскими войсками. Газета сообщает, что шестилетняя Катя Мельник вместе со своей 18-летней старшей сестрой в марте покинула раздираемую войной страну, чтобы жить у родственников в городе Файф. На прошлой неделе их отец, 47-летний Игорь Мельник, был убит в результате нападения российских войск на востоке Донбасса.

Европа

Италия. «Corriere della Sera» — «Ненависть и угрозы со стороны России» — главное заглавие

«Бывший президент Медведев: «Я хочу, чтобы вы исчезли».

Реакция Запада. Ди Майо: опасные слова»,

«Пшеничный кризис, сегодня встреча на самом высоком уровне Россия-Турция. США и Ватикан ищут решения для экспорта заблокированных культур»

«Идея удара по мировому порядку»

«Интервью с Юлией Тимошенко: «В окружении Путина нет трещин».

Газета «La Repubblica». «Медведев против Запада: я тебя ненавижу, я хочу, чтобы ты исчез».

«La Stampa» «Бред Медведев: Запад я вас ненавижу»

«Нападение и насилие бывшего президента России по его Telegram-каналу.

Ди Майо: «Опасные заявления»,

«Дегенераты, я хочу, чтобы вы пропали»

Украинцы: «В Херсоне пытают 600 мирных жителей»

История фотографий рядом. На одной выпускница харьковской школы, сфотографированная на фоне разрушенной российской армией школы, на второй историческое фото, «Напалмова девушка» в 50 лет: история определяющей фотографии войны во Вьетнаме

Подпись фото: Валери, танцующий среди маршей/Я, которая была напалмовой девочкой

«Domani» – «Эрдоган выступает в роли посредника, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем»

Сегодняшняя встреча с министром иностранных дел России Лавровым в Турции может разблокировать поставки зерна Позицию Анкары во внешней политике можно понять только с учетом переживаемого им экономического кризиса.

Турция снова предложила себя как посредник между Украиной, Россией и ООН

В ходе сегодняшнего визита в Турцию министр иностранных дел России Сергей Лавров, многолетний дипломат со времен Советского Союза, обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной и разблокирование украинских портов на суда, перевозящие зерно.

Турция, принимавшая в последнее время безуспешные мирные переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле, снова предложила себя как посредник между Украиной, Россией и ООН для возможного соглашения о разрешении экспорта зерна из украинских черноморских портов и говорит о «значительном прогрессе».

Министр обороны Турции Хулуси Акар подробно рассказал о «дорожной карте», которая может вернуть в торговлю 20 млн тонн украинской пшеницы в заявлениях, переданных турецким агентством Anadolu. Между тем, продолжаются переговоры по техническим вопросам, известным деталям, где есть противоречия, в том числе о том, «как обезвреживать мины, кто это будет делать, как будет создаваться коридор (для экспорта) и кто будет сопровождать» корабли, отметил Акара,

Он сказал, что есть желание прийти к решению, но признал то, что проблема остается, ведь нет взаимного доверия. «Все хотят быть уверенными в каких-то вещах, – сказал он, – мы работаем над достижением этой уверенности». «Министры обменяются мнениями по поводу текущего положения дел в украинском кризисе и перспектив возобновления российско-украинских мирных переговоров», — говорится в ноте. «Российская сторона будет информировать турецких коллег о ходе специальной военной операции вооруженных сил федерации в Украине и принятых мерах по обеспечению безопасности мирного населения», — осторожно добавили в сообщении.

Киев дал понять, что никогда не примет российские суда для погрузки украинским зерном.

Турция не участвует в экономических санкциях Запада в отношении Москвы, но поставляет Киеву оружие, в том числе смертоносные беспилотники Bayraktar. Анкара является древним членом НАТО, присоединившись к альянсу в 1952 году.

В феврале прошлого года Турция отметила 70-летие членства в НАТО, но наложила вето на вступление Финляндии и Швеции в Альянс из-за дружеских отношений этих двух стран с настроенными на независимость курдами РПК, которых Анкара считает террористами. И подумать только, что в 2006 году Стокгольм присудил Нобелевскую премию по литературе Орхану Памуку, флагу турецкого секуляризма, на том основании, что в поисках меланхолической души своего родного города Стамбула он открыл новые символы конфронтации и переплетения культур. Это было время, когда Анкара еще верила в присоединение к Европейскому союзу, а турецкие военные с трудом охраняли светское наследие Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции. Сегодня Анкара и ее происламское правительство, находящееся у власти в течение двадцати лет, стремится стать региональным государством, покупающим у россиян такое оружие, как ракетные комплексы С400, и жалуется, что Вашингтон в ответ отказывает ему в поставках самолетов последнего поколения.

Анкара часто громко заявляет о своих союзниках, например, когда позавчера она вызвала посла Италии в Анкаре Джорджио Марраподи в МИД Турции в связи с демонстрацией в пользу курдской вооруженной группировки РПК, недавно прошедшей в Риме.

В последние дни настал черед послов Германии, Франции и Греции, которых вызвали в МИД и призвали к ответу за прокурдские сепаратистские выступления, прошедшие в разных странах Европы после объявления Эрдоганом очередной военной операции к северу от Сирии, чтобы поразить ополченцев YPG, близких к РПК. Но Анкара, получившая от ЕС 6 миллиардов евро на содержание сирийских беженцев на своей территории, не уклоняется от своих стратегических целей и преследует их упорно и решительно.

Анкара имеет сильный голос во внешней политике, поддерживает отношения сотрудничества с Москвой, но ее экономика, текущие счета и ее валюта слабеют. «Это правительство не намерено повышать процентные ставки. Никто не должен ожидать, что мы это сделаем. Напротив, мы будем продолжать снижать ставки», — заявил президент Турции Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре 6 мая после того, как сменил последних губернаторов.

«L’osservatore romano» — «Коридор для зерна»

Германия. «Der Tagesspiegel» — «Меркель осуждает войну Путина»

Бывший канцлер Ангела Меркель (ХДС) осудила войну России в Украине как жестокое нападение на нарушение международного права, которому нет оправдания. Путинское вторжение было «большой ошибкой», заявила Меркель на мероприятии в Берлине во вторник вечером. По словам Меркель, она никогда не разделяла мнение Путина, что Россия «постоянно унижается» Западом. Но вы, конечно, знали, как он думал. Меркель отметила, что Путин уже сказал ей во время ее визита в Сочи в 2007 году, что для него распад Советского Союза был «худшим событием 20 века». В конце концов, «по-настоящему положить конец холодной войне» так и не удалось. Ненависть Путина устремлена против западной демократической модели.

В то же время Меркель защищала свою политику по отношению к России. «Ну, я не вижу необходимости говорить сейчас: это было неправильно, и поэтому я не буду извиняться», — сказала она. Меркель также утверждала, что в 2008 году она выступала против расширения НАТО на восток, включив в него Украину и Грузию. Если бы НАТО дало обеим странам перспективу вступления того времени, Путин «мог бы нанести огромный ущерб Украине» уже тогда.

«F.A.Z» – Надпись над фото: «Вы должны любить Бориса Джонсона

Подпись под фото: «Ненавидеть ли? В Киеве это кажется абсурдным мнением. Тот, кто заказывает «Борис Джонсонюк» в кафе «Завертайло», не спрашивает, подобно мелким заднекамеечникам в Вестминстере, считают ли британцы по-прежнему своего премьер-министра самым сладким соблазном со времен Маргарет Тэтчер.

С каждым кусочком меренги Бориса украинцы благодарят его за полноценную поддержку. Было ли голосование в Лондоне еще более убедительным и решительным, если Джонсон лишь подавал лучшую выпечку на своих вечеринках в официальной резиденции?

Колонка слева «Недоверие к Берлину»

Визит канцлера в Литву показал, насколько велико недоверие к намерениям Берлина. Дело не только в тактике, когда лидеры стран Балтии выступают против переговоров с Путиным. Всегда существует исторически сложившийся опыт, согласно которому более сильные государства в Европе склонны вести отношения с Москвой через главы Восточной Европы. Канцлерская СДПГ всегда была особенно подвержена этому, но это не только немецкая традиция. Требование Макрона о том, чтобы Москву не унижали, может показаться прагматичным на Глубоком Западе, но на дальнем Востоке она звучит как уважение к претензиям России на роль великого государства.

В Вильнюсе Шольц попытался защитить свою позицию доводами, которые были действительно убедительными даже во внутригерманских дебатах. То, что Украине никто не снабжает оружием в таких масштабах, как Германия, является вопросом перспективы. По сравнению с Венгрией, это правда, по сравнению с Соединенными Штатами – нет. Вашингтон также, вероятно, будет привлечен, если следующий вопрос действительно состоит в том, будут ли танки Leopard поставляться из Испании в Украину. До сих пор преимущество альянса в основном диктовало темпы и тип снабжения оружием. Среди них не было современных западных основных боевых танков. Было бы хорошо, если бы действия Запада оставались скоординированными.

Канцлер пообещал литовцам, что германские войска в их стране возрастут в бригаду. Учитывая угрожающую ситуацию в странах Балтии, это правильный сигнал, особенно Путину. Это еще раз показывает, насколько важен пакет в 100 миллиардов для Бундесвера. Вооружение не самоцель, оно крайне необходимо для защиты свободной Европы.

Главный материал: «Германия хочет возглавить «боеспособную» бригаду НАТО в Литве»

Шольц: Защита от России

Танки из Испании в Киев

Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) объявил, что Германия усилит свои военные действия на восточном фланге НАТО. Во время визита во вторник он заверил, что в случае нападения каждый сантиметр территории НАТО будет защищен. Относительно развертывания немецкого контингента в составе так называемой боевой группы расширенного передового присутствия НАТО (EFP) в Литве он заявил в заявлении президенту Литвы, что Германия готова «возглавить в Литве сильную и боеспособную бригаду, посвященную сдерживанию и защите от российской агрессии». Литовцы давно выступали за усиление присутствия НАТО на восточном фланге. Саммит НАТО в Мадриде должен рассмотреть этот вопрос в конце июня.

В Литве Шольц также защищал позицию Германии по поставке оружия в Украину. «Никто не поставляет в таком же большом объеме, как это делает Германия». Что же касается предполагаемых соображений Испании поставить на Украину немецкие танки Leopard 2, он заявил, что такая заявка не подавалась. коалиционной партии ВДП, заявила журналу «Шпигель», что «очень надеется», что федеральный министр экономики Роберт Хабек «немедленно даст разрешение на экспорт». Дальше она сказала: «У нас нет времени на игры». можно быстро». словам, правительство в Мадриде «осознало серьезность ситуации более четко», чем правительство в Берлине.

Федеральное министерство экономики поначалу никакие поставки танков не комментировало. Такие события всегда разрешаются в Федеральном совете безопасности. Ф.А.С. в принципе было подтверждено, что так называемая заявка на реэкспорт должна быть подана федеральному правительству, если Мадрид хочет поставить танки Leopard 2, которые он давно купил у немецкого производителя, в другую страну.

Колонка слева внизу: «Москва хочет экспортировать зерно из Украины»

По словам Министра обороны России Сергея Шойгу, украинские порты Мариуполь и Бердянск, захваченные российскими войсками, готовы к экспорту зерна. Они были освобождены от мин, сказал Шойгу во вторник. Зерно теперь можно снова отправлять оттуда. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал Украину разминировать входы в подконтрольные ей порты. Затем, под контролем российских военных, корабли могли заходить и грузить зерно.

«Augsburger Allgemeine» — Колонка: «Нестандартные мыслители часто на стороне Путина»

Управление защиты Конституции предупреждает о нападениях и актах насилия

Будь то направо, налево, со стороны исламистов или иностранных агентов: риск нападений и актов насилия в Германии остается высоким – таков вывод отчета – «О защите конституции за прошлый год». А во время пандемии коронавируса, подчеркнула федеральный министр внутренних дел Нэнси Фаэзер (СДПГ), возник еще один феномен: группы, протестовавшие против защитных мер, некоторые упорно, и при этом презирали и делегитимизировали государство и его представителей. Так называемые латеральные мыслители часто говорят об угрозах политике и науке, призывах к насилию и убийствам, антисемитизму, сказал Фаэзер, когда доклад был представлен.

Для этой новой формы экстремизма Управление защиты Конституции создало свою категорию со сложным названием: делегитимизация государства, принадлежащего к Управлению защиты Конституции. Сколько людей относится к этой сцене, из отчета непонятно. По словам Томаса Хальденванга, президента Федерального управления по защите конституции, существуют многочисленные наблюдающиеся совпадения с другими областями. Правые экстремисты и так называемые «Рейхсбюргеры», отвергающие Федеративную Республику, используют протесты против коронавируса в связи с людьми из основного общества. Нередко можно увидеть, что среди латеральных мыслителей распространена и русская пропаганда.

Многие фигуры защищают или прославляют агрессивную войну России против Украины на соответствующих каналах в Интернете. Однако часто бывает трудно четко отнести латеральных мыслителей к общим областям экстремизма. По словам Хальденванга, воинственных критиков политики по отношению к коронавирусу нельзя отнести к правому экстремизму…

По данным конституционных властей, количество экстремистов в последнее время продолжает расти практически во всех областях. «Наибольшей экстремистской угрозой для нашей демократии по-прежнему остается правый экстремизм», — сказал Фаезер. Всего к этому спектру входят 33 900 человек, из которых 13 500 считаются склонными к насилию. В 2021 году было зарегистрировано около 20 тысяч правоэкстремистских правонарушений, что почти на десять процентов меньше, чем годом ранее. Государство принимает меры «предупредительно и жестко», объяснил политик СДПГ. Например, правые экстремисты будут последовательно лишены огнестрельного оружия. Весь AFD теперь внесен в список подозреваемых в экстремизме.

«Mannheimer Morgen» – «Олаф Шольц готов к бою»

Война в Украине: канцлер обещает во время поездки в Литву, что Германия будет «защищать каждый сантиметр территории НАТО» в случае нападения

«Südwest Presse» – Первое интервью Ангелы Меркель

Бывший канцлер Ангела Меркель (ХДС) сейчас критикуется со многих сторон за ее политику в отношении России. В своем первом интервью по окончании каденции с журналистом Александром Осангом (справа) она сталкивается с этой критикой. Но она также раскрывает личные вещи – например, как смерть матери в 2019 году повлияла на нее физически.

Что экс-канцлер думает о войне, Путине и Шольце

Полгода после ее отъезда было радиомолчание. В своем первом появлении Ангела Меркель рассказала о своем кабинете, о России, о войне и своих толчках.

Первое крупное выступление Ангелы Меркель после ее ухода длилось полтора часа. Во вторник вечером она ответила на вопросы журналиста Александра Осанга в Берлинском ансамбле. Что она говорит о сегодняшнем дне:

P как Путин:

Нет, Меркель не хочет извиняться за свою политику по отношению к России. Она была полна «большой печали» по поводу развития событий, «но я не виню себя». Во всяком случае, она не слишком «пыталась» найти общие решения с Россией. Бывший канцлер был очень удивлен нападением на Украину. Нет, она никогда не была наивной. «Я знала, как он думает», – говорит она о своих отношениях с президентом Владимиром Путиным. Между прочим, несмотря на знание русского языка, он почти всегда говорил с ним на немецком — говорят, немецкий у Путина лучше, чем у него на русском.

S как Шольц:

По словам Меркель, Германия находится в надежных руках канцлера Олафа Шольца (СДПГ). Она имеет «доверие к федеральному правительству», говорит она, а позже добавляет несколько ограничительно, что речь идет о «доверии к внешней политике». А потом она звучит немного как гордая учительница, которая хвалит свою ученицу, когда та признается: если что-то пойдет не так, она будет знать, кому звонить, но мне еще не пришлось этого делать.

F как ошибка: Что касается Минских соглашений, она говорит: «Я не вижу, что я должен говорить, что это было неправильно». Причина: «Украина была не такой, какой мы ее знаем сегодня».

R как пенсия:

Меркель удивлена, как ей нравится ее политическая отставка. Зимой она провела пять недель на Балтийском море – «в одиночестве». Были включены две резолюции: «Больше упражнений» и «Читайте». Она также открыла для себя аудиокниги: например Макбет Шекспира и Дон Карлос Шиллера. Меркель впервые публично признает, что толчки в конце ее карьеры также имели какое-то отношение к психическим нагрузкам: она была «очень истощена» после смерти матери.

Австрия. «Kleine Zeitung» – «Турция хочет договориться о «зерновом коридоре» с Россией в Черном море»

Бельгия. «De Morgen» – «Новый удар по русской армии»

Российский генерал Роман Кутузов погиб во время боевых действий Донецкой области. Командиры теперь борются поближе к фронту, чтобы достичь большего прогресса. Сообщается, что соратник Кутузова генерал Роман Бердников тоже умер, но это пока не подтверждено.

Подпись под фото: «Девушка проходит мимо воронки от бомбы в Дружковке Донецкой области».

Косово. «Koha Ditore» — «Действительно ли Владимир Путин мертв?»

Нидерланды. «de Volkskrant» – «Поставка новых американских и британских ракетных комплексов должна сменить артиллерийское сражение на Донбассе»

«Het Parool» – «Северодонецк – это новый Мариуполь?»

Польша. «Gazeta Wyborcza» — «Нефтеперерабатывающие заводы подняли цены»

Введенное правительством снижение налогов на топливо в антиинфляционных щитах снизило цены на АЗС. Но в то же время нефтеперерабатывающие заводы подняли цены на бензин выше среднего по ЕС.

Колонка: «Враг на спине»

Подпись возле фото: « — Оккупанты не будут чувствовать себя в безопасности, — заявляют украинские власти. Украинские партизаны активизируют свою деятельность на подконтрольных России территориям. Он также нападает на коллаборантов. С другой стороны, местные милиционеры тренируются на стрельбище на окраине Киева (на фото).

Глава МИД Австрии в интервью «Wyborcza»: Возвращения в бизнес с Россией не будет

Хорватия. «Vecernji List» – «Пять больших ошибок Запада о Владимире Путине»

Лидеру России не грозит государственный переворот и он не разочарован в соратниках, а принятие Украиной его условий не остановит войну

ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ДВА ВЫХОДА: либо Запад изменит свое отношение к России, либо путинский режим распадется, и Россия пересмотрит свои геополитические амбиции, считает Станова.

Татьяна Станова, ведущий эксперт по российской политике Фонда Карнеги за международный мир, уроженка Москвы, живущая в Париже с 2010 года, написала на страницах влиятельного американского Foreign Policy и немецкого Der Spiegel пять пунктов ошибки. Владимир Путин. Аргументы этого анализа отражают другую точку зрения и напоминают нам о том, что Западу тяжело понять Россию и Россию, а значит, и самого российского президента. Это важные разногласия во взглядах на одни и те же события, и это эксперт особенно резок, когда доходит до общественных дебатов на Западе.

ПУТИН ПОНИМАЕТ, ЧТО ПРОГРАЛА ВОЙНУ

Это предположение основано на ошибочном убеждении, что главная цель России – оккупировать как можно большую территорию Украины, поэтому когда это не так, это считается поражением. Но главная цель Путина — уничтожить то, что он называет антироссийским проектом в Украине, то есть отказать Запад от использования Украины как плацдарм для антироссийской геополитической деятельности, пишет Станова. И Путин не думает, что проиграет, потому что Украина уж точно не вступит в НАТО, и российская военная активность не прекратится, пока не будет достигнут такой мир, который будет соответствовать путинским условиям «дерусификации» (Путин называет это денацизацией) и «денатификации». (Путин называет это демилитаризацией). Возможно, Путин поначалу мечтал захватить Киев, но для достижения этой цели достаточно держать русскую армию на украинской земле. Мира не будет, пока Украина не смирится с тем, что Россия навсегда останется на ее земле, заключает Станова.

ПУТИНУ СЛЕДУЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ВЫХОД

По мнению Запада, это снизит опасность возможной ядерной эскалации. Вернее, вера в то, что принятие Украиной большинства условий России остановит войну. Нет, утверждает Стано.

Путин больше боится «провоенных», чем антивоенных протестов или гнева многих россиян в Украине, которую они хотят видеть уничтоженным нацизмом.

потому что Кремль не видит Украину и ее руководство как самостоятельное образование, а лишь как инструмент в руках Запада, ведущего войну против России на ее территории. Истинная цель Путина – заставить Запад изменить свою позицию, то есть признать геополитические интересы России. Путин будет разжигать конфликт, пока Запад не согласится на такой диалог, а Украина окажется заложницей.

ПУТИН грозит переворотом

Станова полагает, что все наоборот. А именно, российская элита еще крепче прижалась к Путину, признав, что только он может гарантировать политическую стабильность и тем самым избежать беспорядков. Российская элита слаба и политически бессильна, и обращение против Путина будет означать самоубийство, пока российский президент может так твердо править. Его режим не пострадал от появления или ухода чиновников его истеблишмента.

Он боится антивоенных протестов

Напротив, пишет Станова, он гораздо больше боится «провоенных» протестов, то есть гнева значительной части россиян на Украине, которую они хотят уничтожить из-за нацизма. Хотя сама его пропаганда во многом способствует такому настроению, не в его интересах поддерживать такое мнение, которое заставит его пойти на эскалацию. Путин разбудил черный национализм, от которого он сейчас зависит в этой ситуации. Так что если бы что-нибудь случилось с Путиным, такие антизападные и антиукраинские настроения остались бы вместе с антилиберальными настроениями.

ПУТИН РАСПОРЯТ В СОТРУДНИКАХ

Это связано с предположениями об аресте некоторых членов ближайшего окружения Путина, таких как Владислав Сурков, заместитель главы его администрации, или Сергей Беседа, главный разведчик Украины. Но нет никаких доказательств того, что такое произошло. Также Путин, вероятно, разочарован некоторыми людьми вокруг себя, но ему не свойственно так обращаться с ними. Чистка может иметь место только в случае серьезных преступлений. В частности, в последнее время он лично руководил боевыми действиями, поэтому места для каких-либо самостоятельных действий не так много.

После всего этого дилемма: усиливать ли поддержку Украины, чтобы победить, или идти на компромиссы, чтобы угодить Путину, нет особого смысла. По словам Становой, возможны лишь два результата – либо Запад изменит свое отношение к России, либо путинский режим развалится, и Россия пересмотрит свои геополитические амбиции. Сейчас и Запад, и Россия ошибаются, потому что считают, что время работает на них. Станова предупреждает, что конфликт может длиться годами.

Франция. «Libération» — «Предупреждающие выстрелы по зерновым»

Министры иностранных дел России и Турции обсуждают в среду создание «безопасных коридоров» для экспорта украинского урожая. Со своей стороны Киев пытается обойти блокаду, в частности через румынские порты. Недостаточное количество паллиативных средств перед лицом риска голода в некоторых странах.

В начале мая «Chalsi» впервые с начала войны пришвартовались в украинский порт. Как и другие торговые суда, это старое грузовое судно, зарегистрированное на островах Палау, но оснащенное одесской компанией, больше не могло отправляться на северо-запад Черного моря, пересеченное российскими кораблями, которые не колеблясь взялись за купец кораблей в первые дни вторжения. Блокада все еще держится, но экипаж Chalsi обнаружил в нем небольшую дыру. «Мы смогли подняться по Дунаю, чтобы пойти в Килию. Это уже Украина, но почти Румыния [на данный момент река выступает границей между двумя странами, примечание редактора], – говорит начальник украинского грузового судна Денис. Так близко к румынскому побережью нет русских военных кораблей. Они к северу, возле Одессы и Крыма».

Как и другие лодки, они оставили «Килию» нагруженной украинской кукурузой. «Сейчас вернуться туда сложно. Не из-за рисков, а из-за насыщенности. Сейчас в устье Дуная ждут сотни грузовых судов, которые смогут войти в порт», – объясняет Денис. Благодаря таким схемам зерно продолжает вытекать из Украины. Но масштабы объемов никак не сравнимы с довоенной ситуацией, когда 90% экспорта зерна страны шло через Черное море. В апреле можно было экспортировать всего 647 тыс. тонн против 5-7 миллионов в месяц в прошлом году. Эти цифры вызывают беспокойство далеко за пределами Украины. Они представляют угрозу продовольствию мира, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, куда раньше поступало много украинской пшеницы.

Исландия. «Morgunbladid» – «Экономика в неизвестных местах»

Война в Украине проливает свет на быстрый рост населения и спрос на жилье

Исландия находится в таком необычном положении, что несколько синергических факторов могут помешать экономическому росту во второй половине года. Это, в свою очередь, может повлиять на иммиграцию людей в страну и ожидать увеличения населения в ближайшие годы.

Согласно прогнозу численности населения Исландии, центральным прогнозом, население страны увеличится на 19 тысяч в 2022-2024 годах и больше, чем население Гардабера. По оценкам, в Исландию переедет на 22 500 человек больше, чем за тот же период.

Прогноз численности населения был обновлен в декабре прошлого года, но война в Украине еще не началась. Многое в экономической среде резко изменилось, а инфляция значительно выросла за предыдущие прогнозы. Ингви Хардарсон, экономист, говорит, что есть риск того, что возможности экономического роста не будут полностью использованы во второй половине года из-за ограниченного предложения сырья и сырья. Международная экономика не сталкивалась с таким дефицитом ресурсов для а. несколько десятилетий. Чрезмерно дорого? Ингольфур Бендер, главный экономист Конфедерации промышленности Исландии, говорит, что дефицит жилья может замедлить экономический рост.

«Если мы не будем строить в соответствии с потребностями, это будет препятствием для экономического роста в ближайшие годы», – говорит Ингольфур, который, когда его спросят, считает, что такое развитие событий будет давить на цены на жилье. Это, в свою очередь, может означать, что стоимость жилья будет очень высока для иностранных работников. Но в первом квартале сюда иммигрировали на 1350 иностранных граждан больше, что соответствует показателю 2019 и 2020 годов. Первый квартал 2018 года был более благополучным, чем тогда на 1720 иностранных граждан иммигрировали больше, чем эмигрировали из страны. Это количество и наплыв беженцев из Украины может повысить вероятность того, что прогноз населения сбудется к этому году, но усугубит давление на рынок жилья.

Турция. «Daily Sabah». «Уличные бои идут, поскольку Киев стремится удержаться»

По словам Украины, Россия развертывает подкрепление на востоке Украины, чтобы помочь захватить ключевой город, тогда как другие города подвергаются постоянным обстрелам, поскольку Кремль настаивает на контроле над Донбассом.

Колонка справа: «Анкара настаивает на заключении соглашения об экспорте зерновых в Украину как на ключевое соглашение на встрече»

Министр обороны Хулуси Акар заявил, что Турция достигла «значительного прогресса» в переговорах и тесно координирует с Россией и Украиной согласование плана, который возобновит экспорт зерновых из украинских портов, сказал министр обороны Хулуси Акар, даже если конфликт разворачивается в других странах. страна.

Турция принимает участие в усилиях Организации Объединенных Наций по достижению соглашения по плану, который будет открывать безопасный судоходный коридор для разрешения глобального продовольственного кризиса, вызванного вторжением России в феврале, что остановило экспорт зерновых из Украины в Черном море.

Замечания Акара прозвучали через день после того, как в отчетах говорилось, что Анкара и Москва достигли предварительного соглашения о возобновлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции, но Украина еще не одобрила этот план.

Сегодня во время визита Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию вопрос заблокированного зерна.

Говорят, что Турция предложила военную помощь по разминированию вблизи ключевого черноморского порта Одессы и сопровождению зерновых кораблей. Киев озабочен тем, что снятие обороны может оставить порт открытым для российских атак.

Акар сказал, что четыре стороны работают над тем, как размениваться в Одесском порту и других местах вдоль побережья Украины, кто будет это делать и кто будет охранять коридор.

«Мы прилагаем усилия, чтобы завершить это как можно быстрее», — сказал он журналистам в заявлении об эмбарго после заседания Кабинета министров поздно в понедельник.

Стороны готовы решить этот вопрос, но взаимное доверие остается точкой, сказал Акар. «Каждый хочет быть уверен в определенных вещах. Мы работаем над созданием такого доверия».

«В этом вопросе был достигнут значительный прогресс», и техническое планирование продолжается, сказал министр.

Турция соседствует с Украиной и Россией на море и заявила, что готова взять на себя роль в рамках «механизма наблюдения», если будет достигнуто соглашение.

Турция предложила создать в Стамбуле центр для координации и мониторинга усилий по разминированию и поставкам на мировые рынки.

Это может включать турецкое военно-морское сопровождение танкеров, которые выезжают из Украины в направлении турецких проливов и направляются на мировые рынки. Министр сельского и лесного хозяйства Вахит Кириши в понедельник также заявил, что стороны близки к соглашению по соглашению по коридору.

Колонка слева: «Рост издержек и изменение позиций в Украине»

Более 100 дней прошло с начала украинской войны. Россия намеревалась быстро захватить Украину и свергнуть ее законное правительство в пользу лояльного к Москве.

Поскольку война продолжалась дольше, чем ожидалось, и оказалась более дорогой, Россия не смогла взять столицу и достичь своих целей. Затем Россия вывела свои силы из Киева и других регионов, сосредоточив свои войска на Донбассе, как ожидалось в начале кризиса. После захвата стратегического города Мариуполя и соединения Донбасса с Крымским полуостровом, российские войска вместе с поддерживаемыми Россией сепаратистами недавно начали оккупировать остальную часть Донбасса, с целью полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Стало понятно, что поддержки Запада украинскому государству недостаточно, чтобы вытеснить россиян из страны. Поскольку человеческие и экономические издержки войны сейчас непосильны не только для враждующих сторон, но и почти для всех государств, многие, особенно их близкие торговые партнеры, стали говорить о примирении.

Первой страной, призывавшей обе стороны добиться прекращения огня и прекращения войны, была Турция, пытавшаяся быть посредником между странами. Президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину «почетно уйти из Украины и прекратить войну». Эрдоган признал, что чем длиннее война, тем дороже она будет стоить не только для Украины, но и для многих стран, включая Турцию. К сожалению, западные страны не поддержали позицию Турции, поэтому посредничество Анкары не принесло результатов.

Поскольку западные страны верят, что Украина может выиграть войну и что единственное, что может удержать Путина от продолжения наступления, это военное поражение, они убедили украинское правительство продолжать борьбу. Это привело враждующие стороны и их поклонников в тупик. С одной стороны, несмотря на значительные потери России в живой силе, технике и экономике, Путин полон решимости продолжать войну, пока не завоюет определенные части страны. Казалось бы, сколько бы времени на это ни понадобилось, Путин будет продолжать бороться, пока не достигнет своих целей. С другой стороны, похоже, что западные партнеры Украины не очень волнуют территориальную целостность страны или ее человеческие и экономические потери.

США

США. «NYT» — «Украина развернула битву на качелях»

Дилемма для Зеленского: бороться дальше или отступать?

Вторая колонка справа: «МИР БАНК ВИДЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УГРОЗ В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ. ВЕРОЯТНО УГЛУШЕННЫЙ РОСТ»

Инфляция, блокировка и война повышают риск рецессии

«WP» – «Всемирный банк опасается повторения 1970-х годов глобальной «стагфляции», лет слабого роста и роста цен»

Война в Украине чревата дальнейшим ухудшением ситуации

Всемирный банк предупредил во вторник, что глобальная экономика может столкнуться с годами слабого роста и роста цен — токсичной комбинации, которая проверит стабильность десятков стран, еще пытающихся оправиться от пандемии.

С 1970-х годов, когда двойной нефтяной шок подорвал рост и поднял цены, породив болезнь, известную как стагфляцию, мировая экономика не сталкивалась с такой проблемой.

Банк снизил свой годовой прогноз глобального роста до 2,9% с 4,1% в январе и заявил, что «замедленный рост, вероятно, сохранится в течение десятилетия из-за слабых инвестиций в большинстве стран мира».

Последствия российского вторжения в Украину усилили глобальное замедление, подняв цены на ряд товаров и стимулируя инфляцию. Глобальный рост в этом году составит примерно половину годового темпа в прошлом году, и ожидается, что в 2023 и 2024 годах он немного улучшится.

По словам банка, это будет самый резкий спад после первоначального восстановления после рецессии, который мировая экономика пережила более чем за 80 лет. И ситуация может оказаться еще хуже, если война в Украине разрушит глобальные торговые и финансовые сети или резкий рост цен на продовольствие спровоцирует социальные беспорядки в странах-импортерах.

Los Angeles Times». Подпись под фото: «В воскресенье в восточном городе Лисичанск, Украина, горит ШКОЛА после взрыва».

«На пути русского наступления усилились страдания гражданского населения».

Россия говорит, что победа близка к одной восточной провинции

97% территории Луганской области Украины занято, утверждает Кремль.

Фиджи. «Fiji Sun» – «Девять фиджийцев отплыли на русской яхте Amadea»

Девять фиджийцев находились на борту российской суперяхты Amadea, вышедшей из порта Лаутока вчера в 17:00 и направлявшейся в Соединенные Штаты Америки.

Это подтвердил комиссар полиции бригадный генерал Ситивен Килихо, заявив, что фиджийцы были частью местной судоходной компании, нанятой для оказания помощи властям США взять яхту.

Директор прокуратуры Кристофер Прайд заявил, что решение признает приверженность Фиджи уважать международные запросы о взаимной помощи и международных обязательствах Фиджи.

«Суд признал действительность ордера США и согласился, что вопросы, относящиеся к отмыванию денег и собственности, должны решаться в суде первичной юрисдикции, в данном случае, в окружном суде США Колумбии», – сказал он. Заместитель помощника секретаря Марк Ламберт сказал, что власти США благодарны за то, что правительство Фиджи согласилось работать под эгидой взаимной юридической помощи, демонстрируя важность нашего партнерства и двусторонних отношений.

Бермуды. «The Royal Gazette» — «Россия «контролирует» Донбасс»

Россия утверждала, что взяла под контроль 97 процентов одной из двух провинций, составляющих украинский Донбасс, приблизив Кремль к своей цели – полному захвату промышленного центра.

«The Jerusalem Post» – «Киев раскритиковал отказ поставить противотанковые ракеты»

Киев хочет приобрести израильскую систему ПВО «Железный купол», а Иерусалим отказался подписать договор о передаче своей противотанковой ракетной системы Spike SR из Германии в Украину, заявил журналистам посол страны Евгений Корнийчук во вторник.

«На прошлой неделе, насколько я знаю точно, американцы дали разрешение на опрокидывание [противотанковых» ракет из Германии в Украину, а Израиль сказал нет», — сказал Корнийчук, добавив, что Берлин хотел осуществить передачу.

При этом он подтвердил сообщение, впервые опубликованное в Walla, о том, что Израиль отказался подписать договор о передаче своей системы противотанковой защиты, произведенной израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems.

Компания Rafael уже продала ПТРК пятого поколения SPIKE (противотанковая управляемая ракета) 18 членам Европейского Союза и НАТО.

Израильская ракета, способная пробить 99,06 см (39 дюймов) брони, может использоваться как для прямой атаки, так и для навигации на полпути, основываясь только на координатах цели. Эти режимы позволяют уничтожать дальние скрытые цели с высокой точностью, оценивать повреждения и получать разведывательные данные в режиме реального времени. Благодаря возможностям вне прямой видимости, SPIKE имеет дальность действия до 32 км и может быть запущена с транспортных средств, вертолетов, кораблей и наземных пусковых установок. ПТРК имеет усовершенствованные электронно-оптические ДСП, включающие возможности интеллектуального сопровождения целей с функциями искусственного интеллекта, что повышает его летальность.

Разработанный для использования против новых современных целей с малозаметными и чувствительными к времени характеристиками ПТУР SPIKE может вести огонь по координатной сетке цели, включая передовые системы бронирования и защиты, что делает его одной из немногих ракет в мире. с этой возможностью.

Посол только что вернулся из Украины, где собственными глазами стал свидетелем войны, которую Россия ведет против его страны с 24 февраля.

Корнийчук рассказал о своем разочаровании в связи с тем, что Израиль не предоставил Украине оборонную военную помощь, техническую военную поддержку и постоянную медицинскую поддержку, включая его отказ лечить украинских солдат в своих больницах.

Израиль больше не сосредоточен на войне, заявил Корнийчук. «Украина практически полностью удалена из израильской печати», — сказал он.

ОАЭ. «The National» — «Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине и инфляции»

Всемирный банк вторично снизил прогноз роста мировой экономики в этом году, поскольку война в Украине помешала экономической активности и инфляции по всему миру.

Кредитор вчера снизил оценку роста на 2022 год до 2,9% с 3,2% в апреле.

Ожидается, что рост будет колебаться примерно так же в период с 2023 по 2024 годы, поскольку эскалация кризиса чревата это приведет к «длительному периоду слабого роста и повышенной инфляции», – говорится в нем.

«Война в Украине, блокировка в Китае, перебои в цепочках поставок и риск стагфляции тормозят рост», – сказал президент группы Дэвид Малпасс.

Стагфляция характеризуется застойным спросом, высокой инфляцией, медленным ростом, безработицей и ростом цен.

«Для многих стран рецессии будет сложно избежать. Рынки ожидают вперед, поэтому необходимо срочно поощрять производство и избегать торговых ограничений. Изменения в фискальной, монетарной, климатической и долговой политике необходимы для противодействия неправильному распределению капитала и неравенства», – сказал Малпасс.

Всемирный банк заявил, что восстановление после стагфляции 1970-х годов требовало повышения процентных ставок в странах с развитой экономикой, что повлекло за собой финансовые кризисы в некоторых развивающихся странах и в развивающихся странах.

Кредитор сказал, что в отличие от 1970-х годов доллар США сейчас силен, а глобальная инфляция, как ожидается, будет умеренной в следующем году, но может оставаться выше целевых показателей инфляции многих стран.

В США и Великобритании инфляция достигла 40-летнего максимума. В апреле она достигла рекорда в еврозоне и растет по всему миру.

Цены на продукты питания остаются близкими к рекордно высокому уровню, тогда как цены на нефть с прошлого года выросли более чем на 70 процентов.

Канада. «The Free Press» — Подпись под фото: «Раненый украинский военнослужащий и раненый гражданский ждут медицинской помощи в Донецкой области на востоке Украины во вторник. Россия занимает около половины Донецкой области.»

«Россия приближается к захвату украинского Донбасса».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ