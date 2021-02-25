Новости Одессы и Одесской области

Первая COVID-прививка и подробности «дела Стерненко»: главные события Одессы 22 февраля

Первая COVID-прививка и подробности «дела Стерненко»: главные события Одессы 22 февраля

В среду, 24 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз» установила цену на природный газ для населения в марте 2021 года.

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Препарат CoviShield ввели врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы.

Прокурор Одесской области Сергей Костенко дал свой комментарий на приговор бывшему главе одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко.

Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения одесситу, который подозревается в двойном убийстве в микрорайоне Таирова 20 января 2021 года.

Путешественники, прилетающие в Одессу из стран «красной» зоны, смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус COVID-19 прямо в аэропорту – здесь заработал пункт забора анализов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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