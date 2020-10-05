Перевод часов: когда Украина перейдет на зимнее время?

Украина перейдет на зимнее время в 04:00 в последнее воскресенье октября. Конкретнее – в ночь с 24 на 25 октября.

Часы нужно будет переставить на один час назад. Переводить стрелки нужно только на часах, не синхронизированных с интернетом. На гаджетах перевод состоится автоматически.

В Украине переход на зимнее время осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 “О порядке исчисления времени нa территории Украины”.

Автором идеи перехода с летнего на зимнее время был ученый, политик, дипломат, изобретатель из США Бенджамин Франклин еще в 18 веке. В 1784 году он предложил увеличить световой день с целью сокращения расходов на свет.