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Перебитые колени депутата оказались инсценировкой от Одесской полиции: подробности

Перебитые колени депутата оказались инсценировкой от Одесской полиции: подробности

В Одесской области полиция и СБУ предотвратили заказное причинение тяжких телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных общин Херсонщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области.

Чтобы искалечить депутата, голова ОТГ заплатил 7 тысяч долларов

В заказе преступления подозревают голова этой ОТГ. За семь тысяч долларов США он нанял исполнителей, чтобы те искалечили депутата, с которым мужчина долгое время конфликтовал в сфере хозяйственной деятельности. В качестве задатка правонарушитель передал 1500 долларов и 10 000 гривен.

Реализацию преступления предотвратили сотрудники управления СБУ и Следственного управления ГУНП в Одесской области.

Заказчику грозят до 10 лет тюрьмы

Убедившись в выполнении заказа, злоумышленник передал «исполнителям» еще 5000 долларов и был задержан.

Следователи объявили мужчине подозрение по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины и до избрания меры пресечения задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. За совершенное подозреваемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что под Одессой неизвестные разбили колени херсонскому депутату.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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