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Олег Губарь: краевед, который любил Одессу, а Одесса любила его

Олег Губарь: краевед, который любил Одессу, а Одесса любила его

Сегодня день рождения краеведа Олега Губаря. Кажется, он все знал про Одессу, и в Одессе его тоже знали. Сегодня знаменитому краеведу исполнилось бы 69 лет, если бы коварный ковид не забрал его жизнь в прошлом году.

Попробовав себя в разных сферах, Олег Губарь остановился на ремесле журналиста. А параллельно с этим занимался археологией и историей родного города. Все эти виды его деятельности слились вместе и сложились в ставший каноническим уже образ Олега Губаря как краеведа и писателя.

Губарь любил Одессу. Настолько, что хотел знать о ней все. Потому подолгу пропадал в государственном архиве и коллекциях одесских библиотек или участвовал в археологических раскопках на территории города.

Потом Олег Губарь делился своими знаниями об Одессе со всем миром: когда писал книги, статьи или в интервью. Обычно он был первым, к кому обращались за информацией об истории города.

Увлеченный Одессой и влюбленный в нее, Губарь не был обделен взаимностью. В 2014 году, учитывая непрерывную работу по сохранению культурного наследия города Одессы, весомый личный вклад в познание исторического прошлого нашего города, развитие культуры и литературы, Губарю Олегу Иосифовичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Одессы».

На сайте городского совета о нем сказано, что Олег Губарь являлся:

  • автором многочисленных краеведческих и художественных книг и публикаций;
  • членом бюро историко-краеведческой секции «Одессика» одесского Дома ученых;
  • членом президиума Одесского отделения Украинского общества охраны памятников истории и культуры;
  • членом историко-топонимической комиссии по вопросам развития городских парков;
  • почетным членом Всемирного клуба одесситов;
  • почетным членом Европейского интерклуба «Дом Де Рибаса»…

Практически все, чем бы ни занимался Олег Губарь, было связано с историей Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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