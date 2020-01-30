Официальное заявление одесского филиала «Инфоксводоканал» об опасности заражения китайским коронавирусом через питьевую воду

В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер. Цель этой кампании — дискредитировать имидж предприятия перед потребителями и вызвать панику среди населения.

В последнее время в ряде СМИ неизвестными лицами развернута грязная информационная кампания против филиала «Инфоксводоканал». В частности, распространяется информация якобы об опасности заражения китайским коронавирусом из-за низкого качества питьевой воды и состояния объектов водоканала.

В последнее время в ряде СМИ неизвестными лицами развернута грязная информационная кампания против филиала «Инфоксводоканал». В частности, распространяется информация якобы об опасности заражения китайским коронавирусом из-за низкого качества питьевой воды и состояния объектов водоканала.

В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер. Цель этой кампании — дискредитировать имидж предприятия перед потребителями и вызвать панику среди населения.

На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна к употреблению. Качество воды проверяется круглосуточно по более чем 55 показателям в модернизированной лаборатории «Инфоксводоканала» на оборудовании ведущих мировых производителей. Кроме этого, безопасность воды подтверждается последними результатами анализов «Одесского лабораторного центра Минздрава Украины». Работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана абсолютно надежной.

«Инфоксводоканал» на сегодняшний день вложил миллионные суммы в модернизацию объектов водопровода и канализации: проведена замена оборудования на ВОС «Днестр», полностью обновлены лаборатории, проведена реконструкция станций биологической очистки стоков, закуплены современные экскаваторы и др. Кроме этого, отдельное внимание уделялось вопросу энергосбережения — установлены энергоэффективные насосы и автоматические системы управления, заменены линии электропитания и подстанции. Все это в комплексе позволило на 35% снизить расходы на электроэнергию и не допустить роста тарифов для населения, в то время как в других городах Украины тарифы росли из-за энергозатрат.

Предприятием, несмотря на астрономические долги потребителей, с 2004 года обеспечено круглосуточное водоснабжение города. Также, 24 часа в сутки работают аварийно-технические службы, чем может похвастаться не каждый украинский город.

С декабря 2015 года «Инфоксводоканал» одним из первых в Украине полностью перевел все городские водонасосные станции на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора. Для этой цели используется европейское оборудование и самые качественные реагенты.

Сотрудники водоканала обращаются с просьбой к одесситам не поддаваться на лживые и противоправные провокации.

Также просим представителей СМИ проверять информацию перед размещением и доверять официальным или проверенным источникам, поскольку за распространение недостоверной информации законодательством предусмотрена ответственность.

Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети города Одесса по состоянию на 30.01.2020

№ Найменування показників Значення Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10 1. Температура, градуси ˚С 7,3 не норм. 2. Забарвленість, градуси 12 ≤20 3. Каламутність, мг/дм3 0,39 ≤1,5 4. рН (водневий показник), од.рН 7,55 6,5-8,5 5. Амоній, мг/дм3 <0,1 ≤0,5 6. Нітрити, мг/дм3 <0,003 ≤0,5 7. Хлориди, мг/дм3 30,0 ≤250 8. Загальна жорсткість, ммоль/дм3 4,7 ≤7,0 9. Загальна лужність, ммоль/дм3 3,4 0,5-6,5 10. Хлор залишковий вільний, мг/дм3 0,32 0,3-0,5 11. Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм3 0,50 0,8-1,2 12. Окиснюваність, мг/дм3 2,64 ≤5,0 13. Сухий залишок, мг/дм3 366,0 ≤1000 14. Залізо загальне, мг/дм3 <0,1 ≤0,2 15. Загальне мікробне число, КУО/см3 2 ≤100 16. Загальні коліформи, КУО/100см3 не виявлено відсутність 17. E.coli, КУО/100см3 не виявлено відсутність 18. Ентерококи, КУО/100см3 не виявлено відсутність

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