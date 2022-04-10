Одесу треба включити до Списку всесвітньої культурної спадщини: це допоможе вберегти її від обстрілів

У повідомленні у своєму Twitter італієць переконаний, що архітектурі та культурним пам’яткам міста загрожує серйозна небезпека через вторгнення Росії.

Італійський міністр під час онлайн зустрічі обговорив це із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Даріо Франчискіні висловив побоювання, що російські загарбники можуть завдати шкоди мальовничому місту, тому потрібно діяти швидко, і наголосив, що українське місто та Італія мають спільну історію, тому італійці не залишать у біді українців, чийому будинку загрожує небезпека.

Зазначимо, що питання включення центру Одеси до списку ЮНЕСКО обговорювали вже неодноразово.