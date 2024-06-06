Вино из Одесской области получило «золото» на престижном международном конкурсе

Об этом сообщил заместитель директора «Фрумушика-Нова» Михаил Палариев.

VINARIUM International Wine Contest 2024 — один из самых престижных винных конкурсов в Восточной Европе, организованный ASER Consulting & Management в сотрудничестве с Ассоциацией дегустаторов Румынии (ADAR) под патронатом OIV (Международная организация виноградарства и вина) и VINOFED (Всемирная федерация крупных международных конкурсов вин и спиртных напитков).

В этом году Vinarium проходил с 23 по 26 мая, собрав 46 опытных жюри из 18 стран. Эксперты оценивали 1502 образца вин, представленных 26 странами-участницами.

«Цитронний Магарача» — это единственное украинское вино, которому в этом году удалось завоевать высшую награду в конкурсе.

«Наш Цитронни Магарача во время слепой дегустации получил золотую медаль, единственную в Украине. Продолжаем производить любимое Вами вино с любовью и качеством, которое покоряет потребителей даже за рубежом», — написал Михаил.

Напомним, вина из сорта «Одесский Черный» стали винной визитной карточкой нашей страны.