Одесско-французской кошке Софе вернули кулон и приодели в честь праздника (фото)

Творение одесского скульптора Татьяны Штыкало — кошка Софа, дама с одесским характером и французским шармом — украшает вход в отель «Де Пари» (Hotel de Paris) на Екатерининской площади.

С Софой, как и некоторыми другими творениями Татьяны Штыкало, в конце апреля произошло неприятное событие.

Как рассказывает «Одесской жизни» сама Татьяна, вандалы «отковыряли и оставили возле скульптуры кулон» Софы. Напомним, кулон на скульптуре изображает Эйфелеву башню.

Татьяна Штыкало отреставрировала Софочку. Одесско-французская кошка теперь снова с кулоном. Ну а сегодня, 14 июля, когда отмечается День взятия Бастилии, Софу еще и приодели соответственно — в комплект соответствующих одежек к празднику, тоже изготовленных скульптором Татьяной Штыкало. Софа сегодня красуется в красном берете и полосатом платке. Кстати, наряжаться именно так 14 июля стало для Софы уже своеобразной традицией.

Ранее в Одессе на Французском бульваре появились “читающие коты“.

Фото: Мария Котова, Marina Pigareva