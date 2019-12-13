Одесский Зал славы: одесситка Вера Комиссаржевская вдохновляла стать актером

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Хотя Вера Комиссаржевская выросла в Санкт-Петербурге, она не раз бывала в нашем городе.
Одесситы гордились тем, что смогли увидеть ее на сцене.
В доме Комиссаржевских часто гостили известные актеры, певцы и педагоги.
Дебютировала Вера Федоровна в 1893 году в спектакле немецкого драматурга Германа Зудермана «Честь».
После премьеры стало ясно: взошла новая театральная звезда, и за пять месяцев актриса сыграла почти в шестидесяти пьесах.
Об ее успехе говорили и критики, и зрители.
В Одессу Вера Федоровна приезжала четыре раза и одесситы встречали ее как старую знакомую.
По материалам ВКО «Они оставили след в истории Одессы»
Фото: belcanto.ru, “ОЖ”
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