Одесский университет до выборов ректора возглавил проректор

Министерство образования и науки Украины назначило временно исполняющего обязанности ректора Одесского национального университета имени Мечникова до выборов ректора – им стал проректор по науке доктор биологических наук профессор Владимир Иваница.

Как пишет «Думская», соответствующий приказ подписал глава Минобразования Сергей Шкарлет.

Профессор Иваница будет руководить вузом до подведения итогов выборов ректора, которые состоятся 22 декабря этого года. Он же возглавляет оргкомитет по подготовке голосования.

Ранее Минобразования отозвало намерения назначить и.о. ректора Одесского университета имени Мечникова депутата горсовета от партии «Доверяй делам» профессора Одесской юридической академии Светлану Осауленко. Но такое решение возмутило студенческую общественность и коллектив университета.

Напомним, в связи с избранием ректора Игоря Коваля на должность секретаря Одесского горсовета, кресло руководителя вуза остается вакантным. На этот пост Минобразования утвердило 7 кандидатов.

Действующий ректор Игорь Коваль после двух сроков пребывания в должности переизбираться не имеет права.