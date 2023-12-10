Новости Одессы и Одесской области

Одесский нардеп назвал главные цели россиян в городе

Одесский нардеп назвал главные цели россиян в городе

Россияне пытаются помешать работе зернового коридора ударами по самым слабым звеньям.

Об этом заявил народный депутат из Одессы, член комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов в эфире национального телемарафона.

Нардеп отметил попытки россиян минировать маршруты, по которым двигаются гражданские суда, но при этом подчеркнул: минирование – это не самое слабое звено.

«Самое уязвимое звено зернового коридора сейчас – это портовая инфраструктура, по которой постоянно бьет наш враг, а самая большая угроза – российские военные самолеты»,

– сказал Леонов.

По его словам, ранее президент Владимир Зеленский проговорил две важные вещи: во-первых, договоренность с партнерами о сопровождении наших кораблей, которые идут зерновым коридором, а во-вторых, усиление системы ПВО в Одесском регионе, которая обеспечивает работу зернового коридора.

Напомним, в ночь на 7 декабря враг на протяжении почти двух часов атаковал ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Силы ПВО сбили подавляющее количество «шахедов», но есть и попадание.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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