Одесский нардеп назвал главные цели россиян в городе

Россияне пытаются помешать работе зернового коридора ударами по самым слабым звеньям.
Об этом заявил народный депутат из Одессы, член комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов в эфире национального телемарафона.
Нардеп отметил попытки россиян минировать маршруты, по которым двигаются гражданские суда, но при этом подчеркнул: минирование – это не самое слабое звено.
«Самое уязвимое звено зернового коридора сейчас – это портовая инфраструктура, по которой постоянно бьет наш враг, а самая большая угроза – российские военные самолеты»,
– сказал Леонов.
По его словам, ранее президент Владимир Зеленский проговорил две важные вещи: во-первых, договоренность с партнерами о сопровождении наших кораблей, которые идут зерновым коридором, а во-вторых, усиление системы ПВО в Одесском регионе, которая обеспечивает работу зернового коридора.
Напомним, в ночь на 7 декабря враг на протяжении почти двух часов атаковал ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Силы ПВО сбили подавляющее количество «шахедов», но есть и попадание.
Еще новости Одессы по теме:
- Как порты Большой Одессы кормят мир;
- Военный эксперт рассказал о важности обороны Одессы;
- Как ВСУ отстояли Одессу и Николаев: рассказ командующего.