Новости Одессы и Одесской области

Одесские моряки отбили атаку пиратов в африканском порту

Одесские моряки отбили атаку пиратов в африканском порту

Вчера, 1 января, в африканском порту Касабланка одесские моряки успешно отбились от марокканских пиратов.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщается в паблике «Одесса как она есть» в Facebook со ссылкой на информацию участника происшествия, члена экипажа Николая Иващука.

Как рассказал Иващук, инцидент произошел во время выгрузки судна Viking diamond, экипаж которого состоит из 20 одесситов. На судно напали 15 пиратов в масках и водолазных костюмах, с ножами и дубинками.

В результате команде одесситов удалось отбить нападение, а подоспевшие военные смогли задержать некоторых пиратов. Одесситы своими силами задержали и обезвредили нападавших, но несколько пиратов смогли сбежать.

Также сообщается, что в результате нападения никто из одесских моряков не пострадал.

Напомним, ранее в водах Гвинейского залива у берегов Нигерии вооруженные пираты атаковали сухогруз Stevia и захватили в плен восьмерых членов экипажа, в том числе шестерых украинцев. Сообщалось, что в их числе есть и житель Одессы.

Фото: Сегодня

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить